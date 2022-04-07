Kuşadası Belediyesi'nin şirketi hedef yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası Belediyesi'nin şirketi hedef yükseltti

07.04.2022 08:58
Kuşadası Belediyesi'nin şirketi hedef yükseltti

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından yaşama geçirilen mali disiplin programı ile pandemiye rağmen kısa süre içerisinde önemli bir finansal başarıya imza atan Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya Turistik Tesisleri İşletmeleri A.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından yaşama geçirilen mali disiplin programı ile pandemiye rağmen kısa süre içerisinde önemli bir finansal başarıya imza atan Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya Turistik Tesisleri İşletmeleri A.Ş, bünyesine kattığı ve yenilediği işletmeler ile 2022 turizm sezonuna 8,5 milyon TL kar hedefiyle girmeye hazırlanıyor.

2019 yılında 3 milyon zarar ile devralınan Kuşadası Belediyesi'nin öz iştiraklerinden Arya A.Ş'de profesyonel bakış açısı ve mali disiplin meyvelerini vermeye başladı. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi koşullarına rağmen 4 milyon TL kar elde eden Arya A.Ş, çıtayı yükseltti. Geçtiğimiz yıl 9 milyon TL'lik yatırım yaparak bünyesindeki işletmeleri yenileyen Arya A.Ş, 2022 yılı hedefini 42 milyon TL ciro ve 8.5 milyon TL kar olarak belirledi.

Kuşadası Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısında şirketin 3 yıllık performans bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, Arya A.Ş'nin 2019 yılında 14 milyon olan net satış rakamı 2021 yılında 27 milyon 386 bin 175 TL'ye yükseldi. Şirketin 2019 yılında 2 milyon TL olan demirbaşlarının menkul kıymeti 2021 yılı sonunda 4 milyon TL'yi aştı. 3 milyon TL kredi borcu ile devralınan Arya A.Ş'nin 2021 yılı sonu itibariyle yalnızca 239 bin TL kredi borcu kaldı. Şirketin 1 milyon 238 bin 892 TL olan vergi borcu yapılandırılarak taksitler düzenli olarak ödendi. Vadesi geçmiş güncel vergi borcu bulunmayan Arya A.Ş, tüm personel alacaklarını ve tazminat ödemelerini de tamamladı. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nin şirketi hedef yükseltti
Kuşadası Belediyesi'nin şirketi hedef yükseltti
Kuşadası Belediyesi'nin şirketi hedef yükseltti
Kuşadası Belediyesi'nin şirketi hedef yükseltti
Kuşadası Belediyesi'nin şirketi hedef yükseltti

YORUMLAR
500
Başkan Günel, 'Yaptığımız planlamanın alkışlanması gerekiyor' Başkan Günel, 'Yaptığımız planlamanın alkışlanması gerekiyor' Kuşadası Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı Kuşadası Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı

Kuşadası Belediyesi, Türk Lirası, Ömer Günel, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi'nin şirketi hedef yükseltti - Son Dakika


Son Dakika
08:56 Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu: Annem ve babam koronavirüse yakalandı
08:43 İki sürücü arasında çıkan kavga hastanede bitti
08:36 Dolar ne kadar oldu? İşte 7 Nisan güncel dolar kuru!
08:31 Bektaşiliği benimseyen Kadir Doğulu: Bana derviş derler, bu makam bize hediye edildi
08:26 Güne düşüşle başlayan gram altın 909 liradan alıcı buluyor
08:20 Gitti Saniye, geldi Meryem: Selin Yeninci yeni dizisindeki performansıyla göz doldurdu
08:17 Artan sebze fiyatlarına son çare kendi domatesini, biberini yetiştirmek: Adana'da her gün 10 bin fide satılıyor
08:12 Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: İlkokula kadar Türkçe bilmiyordum sadece Arapça konuşuyordum
08:07 Özgür Özel'e, "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi soruldu; yanıtı şaşkınlık yarattı: Çarpıcı olsun diye öyle yazdık
08:02 Son anket: Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 40'a ulaşmıyor, "Erdoğan'a oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 56
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 09:04:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'nin şirketi hedef yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement