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Kuşadası Belediyesi yöneticileri kentin nabzını tutmaya devam ediyor - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi yöneticileri kentin nabzını tutmaya devam ediyor

03.01.2022 16:03
Kuşadası Belediyesi yöneticileri kentin nabzını tutmaya devam ediyor

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki emlak ve yatırım danışmanları ile bir araya gelerek görevde oldukları 3 yılda kentte hayata geçirdikleri alt ve üst yapı yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki emlak ve yatırım danışmanları ile bir araya gelerek görevde oldukları 3 yılda kentte hayata geçirdikleri alt ve üst yapı yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Kuşadası Belediyesi yöneticileri, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle görüşerek yeni yılda da kent ekonomisinin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, ikinci kez emlak danışmanlarıyla buluştu. Kuşadası'ndaki inşaat ve yatırım projelerinin konuşulduğu toplantıda Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan yatırım danışmanlarının talep ve önerilerini dinledi. Güvercin Masa'nın gezici ekibi ise aldığı talepleri anında ilgili birimlere iletti. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ardından Kuşadası'nda görevde oldukları 3 yılda hayata geçirdikleri alt ve üst yapı yatırımlarıyla ilgili sektör temsilcilerine bilgi verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, emlak ve yatırım danışmanlarıyla görüştükten sonra İbrahim Zeki Emgin İlkokulu ile Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okul müdürleri ve öğretmenlerden ihtiyaçlar hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, ardından derslik ve laboratuvarları dolaştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve iş birliği içerisinde çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Öncelikle sizlere Başkanımız Sayın Ömer Günel'in selamlarını getirdim. Başkanımızın öncülüğünde yaşama geçirdiğimiz projelerle kentimiz her geçen gün güzelleşiyor. Kuşadası'nda hizmet çağı yaşanıyor. Uzun yıllardır yatırım yapılmayan Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerimizde de ASKİ ekiplerinin altyapı yatırımları bütün hızıyla sürüyor. Türkiye'de turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası, kısa sürede hak ettiği yere gelmeye başladı" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi yöneticileri kentin nabzını tutmaya devam ediyor
Kuşadası Belediyesi yöneticileri kentin nabzını tutmaya devam ediyor
Kuşadası Belediyesi yöneticileri kentin nabzını tutmaya devam ediyor
Kuşadası Belediyesi yöneticileri kentin nabzını tutmaya devam ediyor
Kuşadası Belediyesi yöneticileri kentin nabzını tutmaya devam ediyor

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Gayrimenkul, Kuşadası, Yatırım, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi yöneticileri kentin nabzını tutmaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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