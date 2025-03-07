Kuşadası Kadın Kooperatifi, Ege KOBİ Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası Kadın Kooperatifi, Ege KOBİ Ödülü'nü Kazandı

Kuşadası Kadın Kooperatifi, Ege KOBİ Ödülü\'nü Kazandı

Kuşadası'nda kurulan kadın kooperatifi, 'Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. Sürdürülebilir tarım vurgusu yapıldı.

07.03.2025 14:41
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 2020 yılında Kuşadalı girişimci kadınların öncülüğünde kurulan 'Tarımda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi', 'Ege KOBİ Ödülleri' organizasyonu kapsamında "Teşvik Ödülü" almaya hak kazandı. Tarımda Kadın Kooperatifi Başkanı Dr. Ayşe Şerifoğlu, sürdürülebilir bir tarım ve sürdürülebilir bir gelecek için kooperatif tarzı örgütlenmenin önemine dikkat çekerek "Birlikten güç doğar" dedi.

"İkinci Ege KOBİ'leri Buluşuyor Zirvesi", İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Zirve kapsamında "2025 Ege KOBİ Ödülleri" sahipleri ile buluştu. Organizasyonda Kuşadası Tarımda Kadın Kooperatifi, kendi alanında farkındalık oluşturan kişi ya da kurumlara verilen "Teşvik Ödülü"ne layık görüldü.

Kooperatif Başkanı Dr. Ayşe Şerifoğlu, "Kadınlarımızın tarımdaki gücünü artırmak, emeklerini daha fazla ortaya çıkartmak ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayarak ekonomik bağımsızlıklarını desteklemek için üretiyor ve çalışıyoruz. Kadınların emeklerini hayatın içerisinde büyütmeye devam edeceğiz. Tarımsal mirasımıza sahip çıkan, yerel ve geleneksel üretimi destekleyen bir kooperatif olarak sürdürülebilir tarım ve turizm hedeflerimizin önünü açacak yeni projeler üretmeyi hedefliyoruz" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası Kadın Kooperatifi, Ege KOBİ Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika

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