Kuşadası'na 2 kruvaziyer gemisiyle birlikte binlerce turist ve gemi personeli geldi

Ekonomi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 2 kruvaziyer gemisiyle aynı anda toplam 7 bin 634 turist ve 2 bin 879 gemi personeli geldi. Turistler, halk oyunları ile karşılanırken, gemi personelinin de turistik çarşıyı dolaşmasına izin verilmesi, esnafın sevincini ikiye katladı.

Kuşadası Limanı'nı bu sabah 2 kruvaziyer gemisi birden ağırladı. İtalya bayraklı Aidablu ve Bahama bayraklı dev kruvaziyer 'Odyssey of the Seas adlı gemiler ilçeye aynı anda büyük bir bölümü ABD'li toplam 7 bin 634 turist ve 2 bin 879 gemi personeli getirdi. Gemiden inen yolcuların bir kısmı tur programı kapsamında Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için ilçeden ayrıldı. Tur programına katılmayan turistler ise şehir merkezine yöneldi. Gemi personelinin de turistik çarşıyı dolaşmasına izin verilmesi, esnafın yüzünü güldürdü. - AYDIN