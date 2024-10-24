Kuşadası\'na 4 Kruvaziyer Gemisi Geldi

Ekonomi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyer gemisi, toplam 8 bin 524 turist ile 3 bin 497 mürettebat getirdi. Kentin turistik çarşılarında alışveriş yapan turistler esnafın yüzünü güldürdü.

Akdeniz'in en hareketli limanlarından biri olan Kuşadası'na bu sabah Malta bayraklı Celebrity Silhouette, Hollanda Bayraklı Nieuw Statendam, Bahama Bayraklı Norwegian Dawn ve Seabourn Encore adlı kruvaziyer gemileri yanaştı. Dört gemi ilçeye, büyük bölümü ABD'li ve Alman olan 8 bin 524 turist ile 3 bin 497 personel getirdi. Gemiden inen yolcular, folklor gösterileri eşliğinde karşılandı. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryem Ana'ya gitmek üzere otobüslerle kentten ayrıldı. Kalan turistler ise ilçe merkezinde gezip, kafe ve restoranlarda oturdu. Kuşadası'nda özellikle ekim ayının kruvaziyer sezonu açısından bereketli geçmesi, esnafın da yüzünü güldürdü. - AYDIN