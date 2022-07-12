Kuşadası'nda çifte bayram - Son Dakika
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Kuşadası'nda çifte bayram

12.07.2022 13:04
Kuşadası'nda çifte bayram

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kurban Bayramı tatili ile birlikte yerli ve yabancı turist akınına uğradı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kurban Bayramı tatili ile birlikte yerli ve yabancı turist akınına uğradı.

Türkiye'nin Kruvaziyer turizmindeki en önemli limanı olan Ege Port Limanına, 2 günde 12 kruvaziyer ile 16 bin turist ile 5 bin 800 personel geldi.

Kuşadası Ege Port limanına sabah saatlerinde Panama Bayraklı MSC Lirica, Malta Bayraklı Celestyal Olympıa, Marella Explorer, Azamara Journey, Fransız bayraklı Le Bougainville ve Bahama Bayraklı Seadream 2 isimli kruvaziyerler geldi. Gemiden inen turistlerin bir bölümü Efes ve Meryem ana evini ziyarete gitti. Turistlerin büyük bölümü ise ilçede kalarak alışveriş yaptı.

Kuşadası'nda Bayramın son 2 günün de Ege Port Limanına 12 kruvaziyer ile 16 bin turist ve 5 bin 800 personelin geldiğini belirten Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, bayramın üçüncü günü limanımızda Malta Bayraklı Celebrity Reflection,Bahama Bayraklı Norvegian Jade, Wind Star, Celebrity Crystal, Bahama Bayraklı Sılver Spırıt ve To Calisto, bugün ise Panama Bayraklı MSC Lirica, Malta Bayraklı Celestyal Olympıa, Marella Explorer, Azamara Journey, Fransız bayraklı Le Bougainville ve Bahama Bayraklı Seadream 2 isimli kruvaziyerlerin limana yanaştığını belirtti.

Kurban Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda, Ege Port limanına gelen kruvaziyer gemileriyle esnafın, bir nebzede olsa çifte bayram yaşadığını belirten Güngör, " Yarın limanımıza yanaşacak olan Odyssey Of The Seas ve Regal Prıncess isimli iki kruvaziyerle 8 bin'in üstünde turist gelecek"dedi.

Akdeniz çanağının en fazla gemi ağırlayan ve en önemli kruvaziyer limanı olan Kuşadası Ege Port limanının hızla eski şöhretli günlerine geri döndüğünüde sözlerine ekleyen Güngör, " Ülkemiz için çok önemli olan bu turizm biçiminden tüm kesimlerin bol kazançlar sağlamasını diliyorum "dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Bahama, turist, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda çifte bayram - Son Dakika

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