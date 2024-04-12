Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı boyunca tatilcilerin akınına uğradı. Kent girişinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluşurken otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Nüfusu 1 milyonu aşan kentte güneşli havayı fırsat bilen turistler ile bölge halkı mesire alanları ile plajları doldurdu.
Türkiye'nin turizm cenneti Kuşadası'nda, Ramazan Bayramı boyunca yoğunluk yaşandı. Bayram ziyaretlerini yaptıktan sonra tatile başlayanların Kuşadası'nı tercih etmesiyle kente yakın illerden yerli turist akını oldu. Günübirlik ziyaretçilerle birlikte Ramazan Bayramı'nda ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı. Kentin özellikle İzmir yönünden girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Hava sıcaklığının da artmasıyla Ramazan Bayramı boyunca Kuşadası'na gelen yerli turistler ile bölge halkı kentin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Long Beach ve Sevgi Plajı'nı doldurdu. Ramazan Bayramı'nda ilçedeki mesire alanlarına da ilgi yoğun oldu. Kuşadası Belediyesi'ne ait Ada Göl Mesire Alanı ile Milli Park'ta adım atacak yer kalmadı. Kuşadası'ndaki Ramazan Bayramı bereketi turistik işletmelere de yansıdı. Kentteki otel ve pansiyonların tamamına yakınında konaklayacak yer kalmadı. Hareketlilik esnafın da yüzünü güldürdü. - AYDIN
Son Dakika › Ekonomi › Kuşadası'nda Ramazan Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
Erzurum'dan bu yılın Mart ayında 16, 2024 yılının 3 aylık döneminde 18 sektör ihracat kaydetti. 2023'e göre 15 sektörün ihracatı artarken 3 sektörde düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat yapan 5 sektör Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ve Elektrik ve Elektronik grubu oldu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan Doğu Anadolu Kalkınma Projesi'nin 2024-2028 dönemini kapsayan Stratejik Planı açıklandı. Plan, bölgenin hedeflenen gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi için etkili politika ve tedbirlerle yeterli bütçe kaynakları ile yatırımların ve projelerin desteklenmesini öngörüyor. Ayrıca, hayvancılık, tarımsal üretim, sulama altyapısı ve hayvan pazarları gibi alanlarda yapılan çalışmaların sonuçları da paylaşıldı.
ANKA EKONOMİ KOORDİNATÖRÜ ERDAL SAĞLAM’IN KALEMİNDEN HAFTALIK EKONOMİ ANALİZİ: EKONOMİDE SEÇİM SONRASI SÜRECİ ŞİMDİ BAŞLIYOR
İran'ın İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısının ardından, Türkiye'de yerel seçim itirazları görüşülmeye devam ederken, İsrail ile ticaretin durdurulması talebiyle eş zamanlı kitlesel eylemler gerçekleştirilecek.
İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatması sonrası Bitcoin'in fiyatında sert düşüş kaydedildi. Son 24 saatte yüzde 5'ten fazla düşüş gösteren Bitcoin, 63 bin 306 dolar seviyesine kadar geriledi. Yaşanan gerilim diğer kripto para birimlerine de olumsuz yansıdı. Kripto para piyasasının değerinde son 24 saatte yüzde 6,22'lik düşüş görüldü.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.
Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, geleceğin meslekleri arasında yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı ve bilişim uzmanı yer alıyor. En fazla çalışan temininde güçlük çekilen meslekler ise makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, inşaat işçisi, akaryakıt satış danışmanı ve çelik kaynakçısı olarak belirlendi.
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