Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan'dan enflasyon düzeltmesi açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan'dan enflasyon düzeltmesi açıklaması

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan\'dan enflasyon düzeltmesi açıklaması

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Akdoğan, 2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacağını belirtti. Ayrıca, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibine teşekkür etti.

30.08.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Akdoğan açıklamasında, "Enflasyon muhasebesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde yapılan görüşmeler sonucunda, 2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerimizin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak. 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablolarındaki brüt satışları 50 milyon liranın altında olan yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi, 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmadan beyannamelerini verebilecek. Çabalarından dolayı TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve iş dünyamızın taleplerini ve önerilerini dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekibine teşekkür ederiz. İçinden geçtiğimiz zorlu ekonomik süreçte yaşanan tüm sorunları Birliğimiz aracılığıyla dile getirip, hükümete ileterek takip etmeye devam ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Serdar Akdoğan, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan'dan enflasyon düzeltmesi açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
13:53 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma! Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor
17:31 Sebebi taraftarlar UEFA’dan maça saatler kala Trabzonspor’a ceza Sebebi taraftarlar! UEFA'dan maça saatler kala Trabzonspor'a ceza
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
16:41 İşin içinde Mbappe de var Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e yeni görev İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev
16:32 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor
16:28 Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı
16:27 Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı
15:43 Brighton’da gündem Ferdi Kadıoğlu Herkes yaptığı seçimi konuşuyor Brighton'da gündem Ferdi Kadıoğlu! Herkes yaptığı seçimi konuşuyor
15:27 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı
15:25 Rakibine tekme atan Muslera’ya UEFA’dan ağır ceza Rakibine tekme atan Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza
15:25 Bursa’da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 11:27:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan'dan enflasyon düzeltmesi açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement