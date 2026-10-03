Kuşadası Ticaret Odası'nda Sarı Grup 6 komiteyi kazanıp meclis çoğunluğunu aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası Ticaret Odası'nda Sarı Grup 6 komiteyi kazanıp meclis çoğunluğunu aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası Ticaret Odası\'nda Sarı Grup 6 komiteyi kazanıp meclis çoğunluğunu aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Ticaret Odası seçimlerinde 11 komitenin 6'sını Sarı Grup, 4'ünü Mavi Grup, 1'ini bağımsız grup kazandı. Sarı Grup meclis çoğunluğunu alırken Başkan Serdar Akdoğan, kendi meslek grubundaki 84-85 sonucuna avukatları aracılığıyla itiraz edildiğini söyledi.

Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde 11 komitenin 6'sını Sarı Grup kazanırken, meclis çoğunluğu da Sarı Grup'un oldu.

Kuşadası Ticaret Odası'nda (KUTO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri gerçekleştirildi. 11 meslek komitesinde yapılan seçimlerin 6'sında Sarı Grup, 4'ünde Mavi Grup, 1'inde ise bağımsız grup öne çıktı. Sonuçlarla birlikte Sarı Grup, meclis çoğunluğunu elde etti. Seçimlerin ardından açıklama yapan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, seçimlerin yüksek katılımla ve odaya yakışır bir ortamda tamamlandığını belirterek, seçimlere katılan üyelere ve süreçte görev alan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Sarı Grup'un 6 komitede başarı elde ederek meclis çoğunluğunu sağladığını ifade eden Akdoğan, "Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel çalıştılar. Sarı Grup altı komiteyi kazandı ve meclis çoğunluğunu sağladı. Bu dönem Ticaret Odamız Sarı Gruba emanet. Arkadaşlarıma güveniyorum, bu sorumluluğun hakkını vereceklerine inanıyorum" dedi.

Akdoğan, kendi meslek grubunda 84-85 olarak ifade edilen seçim sonucuna ilişkin ise avukatları aracılığıyla seçim kuruluna gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki sürecin takip edildiğini söyledi. Seçim sürecinde emeği geçenlere ve oy kullanarak seçimlere katılan oda üyelerine teşekkür eden Akdoğan, "Emek veren bütün arkadaşlarıma ve seçimlere katılarak odamıza sahip çıkan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Serdar AkdoğanEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni... Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
Koskoca dağın zirvesini 38 yıldır kilitli tutuyorlar İşte nedeni Koskoca dağın zirvesini 38 yıldır kilitli tutuyorlar! İşte nedeni
22:03
Türkiye’nin askeri gücü dış basında Yunanistan’la farkı ortaya koydular
Türkiye'nin askeri gücü dış basında! Yunanistan'la farkı ortaya koydular
20:50
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
20:09
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
Zen Pırlanta sahiplerine “Çirkinler” suç örgütünden tehdit: 5 şüpheli gözaltında
18:36
Yalova Adliyesi’nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 22:54:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Ticaret Odası'nda Sarı Grup 6 komiteyi kazanıp meclis çoğunluğunu aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei