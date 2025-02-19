Kuşadası Ticaret Odası\'ndan ISO 9001 Başarısı

Ekonomi

Kaliteli hizmet anlayışını belgelendiren Kuşadası Ticaret Odası, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme Denetim Tetkikinden bir kez daha başarıyla geçti.

Denetimi gerçekleştiren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ege Bölge Koordinatörü Kürşat Yılmaz ve TSE Yönetim Temsilcisi ve Planlama Şefi Hasan Sözkesen, tüm gün boyunca gerçekleştirilen denetim sonucunda, tetkikten başarıyla geçen Kuşadası Ticaret Odası'nın sistemi uygulamadaki başarısının iyi bir örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Kuşadası Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı- Akreditasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi Merve Kahyaoğlu ile Oda Sicil Memuru Aleyna Durmuş'un gün boyu hazır bulunduğu denetimin açılış ve kapanış toplantıları, Kuşadası Ticaret Odası personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. - AYDIN