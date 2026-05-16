KÜTAF\'ta Tarım ve Hayvancılık Vurgusu

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, 16. Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nı (KÜTAF) ziyaret ederek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarım, hayvancılık, seracılık ve süt endüstrisine yönelik çok sayıda firmanın yer aldığı fuarda sektör temsilcileriyle görüşen Argat, üretim süreçlerinde teknolojinin önemi, sektörün ihtiyaçları ve bölgesel kalkınmaya sağlanan katkılar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde özellikle tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, modern teknolojilerin yaygınlaştırılması ve sektörün sürdürülebilir büyümesi konuları ele alındı.

KUTSO heyetine ziyaret sırasında fuar organizasyonu hakkında bilgiler veren Tuncay Varol, fuarın her yıl artan katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, Kütahya'nın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini daha görünür hale getirdiğini ifade etti. Varol, fuarın üreticiler ile firmaları bir araya getirerek yeni iş birliklerine zemin hazırladığını söyledi.

Esin Güral Argat ve beraberindeki heyet, fuar alanındaki stantlarda sergilenen tarım makineleri, hayvancılık ekipmanları, sera teknolojileri ve süt endüstrisine yönelik yenilikçi ürünleri inceleyerek firma temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu. Katılımcılar, sektörde yaşanan gelişmeler ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar hakkında KUTSO heyetine bilgi verdi.

Fuar ziyaretinde konuşulan başlıklar arasında dijital tarım uygulamaları, modern sulama sistemleri, üretimde maliyetlerin düşürülmesi ve sürdürülebilir üretim modelleri öne çıktı. Argat'ın sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği temasların, Kütahya'nın tarım ve hayvancılık alanındaki üretim kapasitesinin geliştirilmesi adına önemli katkılar sağlayacağı belirtildi. - KÜTAHYA