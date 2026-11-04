Kütahya Ahiler\'de Brezilya\'dan ithal besilik sığırlar sağlık kontrolünden geçirildi

Kütahya'nın Ahiler köyüne Brezilya'dan getirilen besilik erkek sığırlar, millileştirme işlemleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Hayvanlardan kan numuneleri alınırken aşılama ve sağlık kontrolleri de gerçekleştirildi.

Kütahya Merkez ilçeye bağlı Ahiler köyüne Brezilya'dan ithal edilen besilik erkek sığırların millileştirme işlemleri kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından çalışma yürütüldü. Bu kapsamda hayvanlardan gerekli testlerin yapılması amacıyla kan numuneleri alınırken, aşılama işlemleri ve sağlık kontrolleri de titizlikle gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, hayvan sağlığının korunması ve güvenilir hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kontrol ve denetim çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.