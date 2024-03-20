Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci Kütahya Organize Sanayi Bölgesi\'ni ziyaret etti

Türkşeker 2023-2024 kampanya dönemini rekorla kapattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'in 2023-2024 kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işleyerek 1 milyon 161 bin 100 ton şeker ürettiğini açıkladı. Ayrıca, 418 bin 800 ton melas ve 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi. Türkşeker, 40 bin 132 üreticiye 21 milyar TL ödeme yaptı.