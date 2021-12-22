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Kütahya'da 2021 yılında 134 kilometre yol - Son Dakika

Kütahya'da 2021 yılında 134 kilometre yol

22.12.2021 11:48
Kütahya'da 2021 yılında 134 kilometre yol

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılında 134,8 kilometre yolun tamamlanıp konforlu ve kaliteli ulaşım sağlandığı bildirildi.

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılında 134,8 kilometre yolun tamamlanıp konforlu ve kaliteli ulaşım sağlandığı bildirildi.

Kütahya'daki ulaşım ağının her geçen gün konforunu artırmayı hedefleyen Kütahya İl Özel İdaresinin 2021 yılında 134,8 km yolu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduğunu söyleyen İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, "2021 yılında, 46,2 kilometre sıcak asfalt (BSK), 41,4 kilometre 1. kat asfalt, 6,2 kilometre 2. kat asfalt, 76,5 kilometre onarım, 80,5 kilometre stabilize, 41 kilometre beton yol yapılarak hizmete sunuldu. Son 5 yılda, 560 kilometresi sıcak asfalt (BSK), 442 kilometre 1. kat asfalt, 136 kilometre 2. kat asfalt, 55 kilometre beton yol, 488 kilometre onarım, 657 kilometre stabilize yol çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunan Kütahya İl Özel İdaresi önümüzdeki yılda da çalışmalarını hızla sürdürecek. İl Özel İdaresi, yapımını tamamladığı yollar ile Kütahyalıların konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasına destek oluyor. Yapılan çalışmalarla birlikte kırsalda yaşayan vatandaşlarımız şehirlerarası yol kalitesinde hizmete kavuşmanın rahatlığını yaşıyor" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya'da 2021 yılında 134 kilometre yol
Kütahya'da 2021 yılında 134 kilometre yol
Kütahya'da 2021 yılında 134 kilometre yol

Meclis Başkanı, Musa Yılmaz, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da 2021 yılında 134 kilometre yol - Son Dakika Ekonomi


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