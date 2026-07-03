Kütahya'da 2026 Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
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Kütahya'da 2026 Koordinasyon Toplantısı

Kütahya\'da 2026 Koordinasyon Toplantısı
03.07.2026 07:55
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Kütahya Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı projelerini değerlendirdi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2026 yılı il koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri katıldı. Toplantıda, 2026 yılının ilk altı ayında yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirilirken, yılın ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan proje ve faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmaların daha güçlü bir koordinasyonla yürütülmesi ve üreticilere daha etkin hizmet sunulması amacıyla planlama ve değerlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kütahya, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da 2026 Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

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