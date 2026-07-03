Kütahya\'da 2026 Koordinasyon Toplantısı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2026 yılı il koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri katıldı. Toplantıda, 2026 yılının ilk altı ayında yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirilirken, yılın ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan proje ve faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmaların daha güçlü bir koordinasyonla yürütülmesi ve üreticilere daha etkin hizmet sunulması amacıyla planlama ve değerlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. - KÜTAHYA