Kütahya\'da 4 bin 408 üreticiye 26 milyon 680 bin 880 TL hayvancılık desteklemesi verilecek

Kütahya'da 4 bin 408 üreticiye 26 milyon 680 bin 880 TL hayvancılık desteklemesi verileceği bildirildi.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yetiştiricilere anaç koyun, keçi, sürü yenileme, arıcılık ve bal desteği ile Tiftik keçilerine ilave destek verilecek. Desteklemeler 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren yetiştiricilerin hesabına aktarılacak. - KÜTAHYA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
Apple, iPhone 15 modelinin montajını Brezilya Foxconn fabrikasında yapmaya karar verdi. Bu hamle, ülkede elektronik cihazlara getirilen yüksek vergiler nedeniyle iPhone'ların pahalı olmasını engellemeyi hedefliyor. Ayrıca Apple, üretim ve tedarik zincirini çeşitlendirme çabasıyla Brezilya'da montaj yapma kararı aldı. Ancak sadece standart iPhone 15 modeli Brezilya'da montajlanacak, diğer modellerin montajı Çin'de devam edecek.
Yüksek enflasyon sebebiyle ekmek ve simit fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Tarifenin belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş alınacak.
Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılması için yapılan kamulaştırma kararı, Cumhurbaşkanı tarafından yürürlükten kaldırıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sektörünün geleceğine yön veren yenilikçi çözümleri ve mühendislik gücüyle dikkat çeken Odine, halka açılma sürecini başlattı. Odine'nin çözümleri arasında yazılım tanımlı ağlar, sanallaştırma ve bulutlaştırma gibi teknolojiler yer alıyor. Halka arzla elde edilecek gelirin büyük bir bölümü yurtdışı yatırımlarında kullanılacak ve şirketin global pazardaki varlığını güçlendirecek. Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ halka arz taleplerini 13-15 Mart tarihlerinde toplayacak.
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