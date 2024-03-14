Kütahya'da 4 bin 408 üreticiye 26 milyon 680 bin 880 TL hayvancılık desteklemesi verilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da 4 bin 408 üreticiye 26 milyon 680 bin 880 TL hayvancılık desteklemesi verilecek

Kütahya\'da 4 bin 408 üreticiye 26 milyon 680 bin 880 TL hayvancılık desteklemesi verilecek

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilere anaç koyun, keçi, sürü yenileme, arıcılık ve bal desteği ile Tiftik keçilerine ilave destek verileceğini duyurdu. Desteklemeler 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren yetiştiricilerin hesabına aktarılacak.

14.03.2024 07:01  Güncelleme: 07:04
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Kütahya'da 4 bin 408 üreticiye 26 milyon 680 bin 880 TL hayvancılık desteklemesi verileceği bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yetiştiricilere anaç koyun, keçi, sürü yenileme, arıcılık ve bal desteği ile Tiftik keçilerine ilave destek verilecek. Desteklemeler 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren yetiştiricilerin hesabına aktarılacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da 4 bin 408 üreticiye 26 milyon 680 bin 880 TL hayvancılık desteklemesi verilecek - Son Dakika

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