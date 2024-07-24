Kütahya\'da 4 köyde güneş enerjisiyle içme suyu kuyuları kuruldu

Ekonomi

Kütahya'da 4 köyde içme suyu amaçlı kuyuların elektrik ihtiyacının karşılanması için yüzde 100 hibeyle güneş enerji sistemleri kurulduğu bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Merkez Güvem, Aslanapa ilçesi Ortaca, Dereköy ve Kureyşler köylerinde FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) ve Özel İdare işbirliğiyle içme suyu amaçlı kuyuların elektrik ihtiyacının karşılanması için yüzde 100 hibeyle güneş enerji sistemleri kurulmuştur" ifadelerine ye verildi. - KÜTAHYA