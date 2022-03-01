Kütahya'da bal dolum tesisinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Kütahya'da bal dolum tesisinin açılışı yapıldı

01.03.2022 17:59
Kütahya'da bal dolum tesisinin açılışı yapıldı

Kütahya'da İl Özel İdaresinin desteğiyle kurulan Arı Yetiştiricileri Birliğinin bal dolum tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kütahya'da İl Özel İdaresinin desteğiyle kurulan Arı Yetiştiricileri Birliğinin bal dolum tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, tesisin açılışında yaptığı açıklamada, balın hem insan sağlığı açısından faydalı hem de katma değer sağlayan bir ürün olduğunu söyledi.

Bal dolum tesisinin kentte arıcılığın gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Arıcılık ülkemizin tarımsal ekonomi değerleri açısından vazgeçilmez girdilerinden bir tanesi. Kütahya arıların yaşam alanları olabilecek geniş orman alanları, çayırlık ve meraları olan bir bölge. Bu nedenle Kütahya'da potansiyelin artırılması için birlik ve İl Özel İdaremiz ortak bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 300 bin liraya burada bir dolum ve paketleme tesisini Kütahya'ya kazandırdı."

Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de Türkiye'de ilk kez geçen yıldan itibaren arıcılığın meslek olarak kabul edildiğini aktardı.

Arıcılığın Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olduğunu dile getiren Şahin, "Dünyanın tüm ülkelerine baktığımız zaman en kaliteli balın ülkemizde olduğunu ifade ediyoruz. Çünkü Dünya Arıcılar Birliği'nin ciddi bir üyesiyiz. Dünyanın ikinci arı varlığına sahip ülkeyiz. Bu anlamda dünyadaki yarışmalarda son yıllarda ilk iki dereceyi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından arıcı kıyafeti giyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Biyokimya Bölümü öğrencilerinin de katılımıyla tesisin açılışı yapıldı.

Kütahya'da bal dolum tesisinin açılışı yapıldı
Kütahya'da bal dolum tesisinin açılışı yapıldı
Kütahya'da bal dolum tesisinin açılışı yapıldı

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Ekonomi, Türkiye, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da bal dolum tesisinin açılışı yapıldı - Son Dakika


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