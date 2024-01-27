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Kütahya'da buğday tohumlarının ekiliş ve çimlenme kontrolleri yapılıyor - Son Dakika
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Kütahya'da buğday tohumlarının ekiliş ve çimlenme kontrolleri yapılıyor

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personeli tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında dağıtılan buğday tohumlarının arazide ekiliş ve çimlenme kontrollerine devam ediliyor.

Kütahya\'da buğday tohumlarının ekiliş ve çimlenme kontrolleri yapılıyor
27.01.2024 - 11:44,
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce buğday tohumlarının arazide ekiliş ve çimlenme kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personeli tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi çerçevesinde dağıtılan buğday tohumlarının arazide ekiliş ve çimlenme kontrollerine devam ediliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Kütahya'da buğday tohumlarının ekiliş ve çimlenme kontrolleri yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da buğday tohumlarının ekiliş ve çimlenme kontrolleri yapılıyor - Son Dakika
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