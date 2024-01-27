Kütahya\'da buğday tohumlarının ekiliş ve çimlenme kontrolleri yapılıyor

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce buğday tohumlarının arazide ekiliş ve çimlenme kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personeli tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi çerçevesinde dağıtılan buğday tohumlarının arazide ekiliş ve çimlenme kontrollerine devam ediliyor. - KÜTAHYA