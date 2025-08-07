Kütahya\'da Dolu ve Sel Hasarı Tespiti

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana gelen dolu ve sel afetinden etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapıldığı bildirildi.
Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, 2 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen dolu ve sel afetinden etkilenen Yağcılar, Bezirgan ve Çamırdık köylerinde tarım arazilerine yönelik hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. - KÜTAHYA
