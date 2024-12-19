Kütahya'da GES Projesine Hibe Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da GES Projesine Hibe Desteği

Kütahya\'da GES Projesine Hibe Desteği

Altıntaş'taki süt sığırı işletmesine 225 KW GES projesi için 1 milyon 940 bin TL hibe verilecek.

19.12.2024 11:14
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde süt sığırı yetiştiriciliği üzerine faaliyet gösteren işletmenin kurduğu 225 KW gücündeki çatı üstü GES projesine 1 milyon 940 bin TL hibe ödemesi yapılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçemizde süt sığırı yetiştiriciliği üzerine faaliyet gösteren işletmenin, KKYDP 15.Etap projeleri çerçevesinde kurduğu 225 KW gücündeki çatı üstü GES projesinin hak ediş kontrolü gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma Şubesi teknik personelince yapılan yerinde kontrole Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Yusuf Başan da eşlik etti. Uygulanan proje sayesinde işletmenin elektrik gideri sıfırlanmış olacak. KKYDP çerçevesinde işletmeye 1 milyon 940 bin TL hibe ödemesi gerçekleştirilecek" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya'da GES Projesine Hibe Desteği - Son Dakika

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