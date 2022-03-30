Kütahya'da halk ekmek büfelerinde ramazan pidesi 5,5 liradan satılacak - Son Dakika

??????? Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, ramazan pidesinin halk ekmek büfelerinde 5,5 liradan satışa sunulacağını bildirdi.

Işık, yaptığı açıklamada, halk ekmek büfelerinde satılacak ramazan pidesinin fiyatının belirlendiğini aktardı.

Belediye Başkanı Işık, "Halk ekmek üreticisi ile yaptığımız kira sözleşmesinde en az yüzde 20 indirimli ekmek ve pide satışı gereği halk ekmek büfelerimizde 400 gram pidenin 5,5 lira olarak satışa sunulmasını kararlaştırdık. Müstecirimize de bu konuda gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca Işık, ihtiyaç sahiplerine dağıtılan ücretsiz ekmek fişinin ramazan ayında pide fişi olarak verileceğini duyurdu.

Halk ekmek işletmecisi Yusuf Sarıkoç ise kentteki 20 büfeden halkı pide temin edebileceğini kaydetti.