Kütahya'da İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Kütahya\'da İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Şaphane İlkokulu ve 75. Yıl İlkokulu bahçesinde trafik eğitimi verildi. Öğrencilere uygulamalı eğitim yapılırken, Ortaokul öğrencilerine de trafik semineri verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakam da çalışmaları yerinde izledi ve trafik bilincinin önemine vurgu yaptı.

01.05.2024 12:00
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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Müdürlüğü ekiplerince Şaphane İlkokulu ve 75.yıl ilkokulu bahçesinde oluşturulan pistte öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verilirken, Ömer Halisdemir Ortaokulu ile 75.Yıl Ortaokulu öğrencilerine trafik semineri verildi.

Okul bahçesinde kurulan trafik eğitim parkuruna İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar ile birlikte gelerek çalışmaları yerinde izleyen Kaymakam İsmail Karakoç, çocukların trafik konusunda bilinçlendirilmesinin önemine değinerek, trafikle ilgili etkinliklerin sürdürüleceğine vurgu yaptı. Karakoç, öğrencilere kırmızı düdük dağıtarak, trafikteki ihlallere düdük çalarak dikkat çekmelerini istedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya'da İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika

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