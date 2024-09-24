Kütahya'da IPARD Programı ile 232 Milyon TL Hibe Desteği Sağlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da IPARD Programı ile 232 Milyon TL Hibe Desteği Sağlandı

Kütahya\'da IPARD Programı ile 232 Milyon TL Hibe Desteği Sağlandı

Kütahya'da IPARD Programı çerçevesinde toplam 785 projeye 232 milyon TL hibe desteği sağlandığı belirtilirken, 2 bin 400 kişiye istihdam imkanı sunulduğu ifade edildi.

24.09.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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Kütahya'da IPARD Programı çerçevesinde bugüne kadar toplam 785 adet projeye 232 Milyon TL hibe desteği sağlandığı bildirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğünce IPARD Programı Teknik Destek Projesi çerçevesinde Türkiye- Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen IPARD kırsal kalkınma hibe programı paralelinde üreticilere yönelik projelerin tanıtılması amacıyla köy okullarındaki öğrencilere okul çantası dağıtımı gerçekleştirildi. Programa Çavdarhisar Kaymakamı Abdullah Gedik, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Birsen Karaaslan, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Kazak, Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü V. Mücahit Baştürk, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kütahya'da IPARD Programı çerçevesinde bugüne kadar toplam 785 adet projeye 232 Milyon TL hibe desteği sağlandı. Bu hibe destekleriyle 453 Milyon TL'lik yatırım hayata geçirildi ve 2 bin 400 kişiye istihdam sağlandı. IPARD III Programı ile beraber sağlanan destek miktarları katlanarak artmaya devam ediyor. Bu çerçevede TKDK programın etkin bir şekilde yürütülmesi için ildeki faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer, çiftçi ve üreticilerin desteklerden faydalanarak yatırımlarını hayata geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya'da IPARD Programı ile 232 Milyon TL Hibe Desteği Sağlandı - Son Dakika

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