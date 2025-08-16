Kütahya'da Kayaışık Grup Köy Yolu Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kütahya'da Kayaışık Grup Köy Yolu Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Kütahya\'da Kayaışık Grup Köy Yolu Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
16.08.2025 11:34  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde Kayaışık Grup Köy Yolu'nun sıcak asfalt çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Vali Musa Işın, programda köyler için yapılan 50 kilometre sıcak asfalt çalışmasını ve içme suyu altyapısı için ayrılan bütçeyi açıkladı.

Kütahya'nın Simav ilçesi Kayaışık Grup Köy Yolu sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından Vali Musa Işın'ın katılımıyla düzenlenen programla vatandaşların hizmetine sunuldu.

Programa, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, muhtarlar, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Musa Işın, "Bugün güzel bir gün için buradayız. Grup köy yolumuzun 6 kilometrelik asfaltlama çalışması tamamlandı. Köylerimizde sıcak asfalt dışında başka bir asfalt türü kullanmıyoruz. Bu nedenle burada yapılan yol en az 10-15 yıl dayanacak nitelikte. Bu yıl köylerimizde toplam 50 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 2025 yılı içinde köylerimizin içme suyu altyapısı için 100 milyon lira bütçe ayırdık. Böylece altyapı problemlerini büyük ölçüde çözmüş olacağız" dedi.

Programda yaptığı konuşmada zaman içerisinde bütün köylerin ihtiyaçlarına cevap vereceklerini söyleyen Milletvekili Adil Biçer, "Valimiz bize bu konuda çok destek oluyor, sağ olsunlar. Kaymakamımız, milletvekillerimiz hep beraber el ele vererek çevremizin ihtiyaçlarını büyük ölçüde giderdik. İnşallah bundan sonraki dönemde de Valimizin de ifade ettiği gibi köylerimizin yol dışında diğer eksiklerini de tamamlamaya devam edeceğiz. Yolun yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kayaışık Köy'ümüze, Simav'ımıza ve bölgemizdeki köylerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Tamamlanan asfalt çalışmaları ile Kayaışık grup köy yolunun modern ve konforlu bir ulaşım ağına kavuştuğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Kayaışık Grup Köy Yolu Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:37:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Kayaışık Grup Köy Yolu Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.