AK Parti Kütahya İl Başkanı ve Milletvekilleri, Kentsel Dönüşüm Taleplerini İletti - Son Dakika
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Ekonomi

AK Parti Kütahya İl Başkanı ve Milletvekilleri, Kentsel Dönüşüm Taleplerini İletti

AK Parti Kütahya İl Başkanı ve Milletvekilleri, Kentsel Dönüşüm Taleplerini İletti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Mehmet Sabri İnce ile görüşerek Kütahya'daki kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili taleplerini ilettiklerini belirtti. Talepler arasında Vefa Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Paşam Sultan, Maruf ve Börekçiler Mahalleleri, Sultanbağı Mahallesi ve Merkez Küçük Sanayi Sitesi'nin kentsel dönüşümü yer alıyor.

15.05.2024 21:34
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Mehmet Sabri İnce ile görüşerek Kütahya'ya dair taleplerini ilettiklerini belirtti.

İl Başkanı Mustafa Önsay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada," Kütahya'mızda devam eden Vefa Mahallesi Kentsel Dönüşümü Ekim 2022' de başlanılan 495 konut 10 ticari birim ve 1 adet cami inşaatında yüzde 85 seviyesine ulaşılmış durumdadır. 650 milyon TL tutarındaki projenin 2-3 ay içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

"Talebimiz"

Hak sahipliği çalışmaları tamamlanmış olan Vefa mahallesinde, hak sahipleri ile yapılacak olan uzlaşma görüşmelerine hemen başlanılması, Vefa mahallesinde yapılan 495 konut yeterli olmadığından dolayı, mahallenin dönüşümü için 2.etap yapım işine başlanılması.

"Osmangazi Mahallesi Kentsel Dönüşümü"

Ekim 2022' de başlanılan 495 konut 5 ticari birim ve 1 adet cami inşaatında yüzde 85 seviyesine ulaşılmış durumdadır. 510 milyon TL tutarındaki projenin 2-3 ay içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

"Talebimiz"

Osmangazi mahallesinde, hak sahipliği çalışmalarının bir an önce tamamlanarak, hak sahipleri ile yapılacak olan uzlaşma görüşmelerine başlanılması.

"Paşam Sultan, Maruf ve Börekçiler Mahalleleri Kentsel Dönüşümü"

Ocak 2023'te Rezerv alan olan Parmakören Mahallemizde başlanılan 166 daire 4 ticari ünitenin yapımında yüzde 45 seviyesine ulaşılmıştır. 250 milyon TL tutarındaki yatırımın 2024 sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

"Talebimiz"

Hak sahipliği çalışmaları tamamlanan 3 mahallemizde Hak sahipleri ile yapılacak olan uzlaşma görüşmelerine hemen başlanılması.

"Uzlaşma Uygulaması"

Uzlaşma görüşmelerinde vatandaşa mevcut taşınmazının(arsa+bina) değeri açıklanarak eğer vatandaş yeni daire almak istiyorsa, mevcut taşınmazın değerine göre aradaki bedel farkını ödemek kaydı ile vatandaşa daire verilerek uzlaşma tutanağı düzenlenecek, eğer vatandaş yeni daire istemiyorsa, vatandaşa mevcut taşınmazın değeri verilecektir. Vatandaş her iki durumda da uzlaşmak istemiyorsa, alan içerisindeki hak sahiplerinin en az yüzde 50+1 oranında uzlaşma olması şartıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından vatandaşın taşınmazı kamulaştırılmaktadır.

"Sultanbağı Mahallesi Kentsel Dönüşüm 1.Etap"

Sultanbağı Mahallesi sınırları içerisinde riskli alan edilen 30,50 hektarlık riskli alanının dönüşümünde, Bakanlık tarafından riskli alan büyüklüğü dikkate alınarak etaplar halinde yapılması kararı alınmıştır.

İlk Etap kapsamında yapılacak olan alanda hak sahipliği ve uzlaşma görüşmeleri yapılarak, yaklaşık yüzde 78 uzlaşma sağlanarak imza altına alınmıştır.

"Talebimiz"

Mevcut yapıların yıkılarak, yerinde dönüşüm ile yapılması planlanan 380 konutun yapım işi ihalesinin bir an önce yapılması ve inşaata başlanılması.

"Merkez Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşümü"

2013 yılında Riskli Alan olarak ilan edilen Küçük Sanayi Sitesinde bulunan iş yerleri için, İnköy mahallemizde TOKİ tarafından ilk etapta 372 işyeri (Bölüntü yapılarak 530 işyeri yapılması planlanıyor) 3 adet kargo, 3 adet banka, 1 adet sosyal tesis binası yapımına Ekim 2022 tarihinde başlanılmıştır. 1 Milyon 200 bin TL tutarındaki yatırımın 2025 yılının ortasında teslim edilmesi planlanmaktadır. 8 Nisan 2021 tarihinde imzalanan protokole göre işyeri almak isteyenlerden, proje bedelinin yüzde 10'u alınmış olup, işyeri teslim aşamasında, başvuru sırasındaki başvuru bedeli düşülmek üzere yüzde 25 peşinat alınacak olup geriye kalan tutar 60 ay vade ile ödenecek ve artış oranında 6 aylık memur maaşları esas alınacak, işyerleri TOKİ tarafından çekilecek kura ile teslim edilecektir.

"Talebimiz"

Mevcut yapılan ilk etaptaki işyeri sayısı ve işyeri büyüklükleri yeterli olmadığından, TOKİ tarafından 2. Etap çalışmalarına başlanılması gerekmektedir. Mevcut devir edilen arazi yaklaşık 950 dönüm olup 2.etapta yapılacak olan işyerleri için yeterli alan bulunmaktadır. Başkan yardımcımıza 5 başlıkta ilettiğimiz taleplerimize gösterdiği ilgi ve yaklaşım için teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi AK Parti Kütahya İl Başkanı ve Milletvekilleri, Kentsel Dönüşüm Taleplerini İletti - Son Dakika

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