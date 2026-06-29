Hisarcık Kutlubeyler köyünde Kiraz Festivali coşkusu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutlubeyler Köyü'nde düzenlenen Kiraz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birinin yaşandığı festivalde, kaliteli kirazların yarışmasının yanı sıra halk oyunları gösterileri, mehteran gösterisi ve çeşitli kültürel etkinliklerle gelenekler yaşatıldı. Kutlubeyler Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Festivalde konuşan Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, ilçenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan kirazın tanıtımına katkı sağlayan organizasyonda emeği geçen başta Kutlubeyler Köyü Muhtarlığı olmak üzere tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diledi. Kaymakam Atam, "Kültürel değerlerimizi yaşatan, üretimi teşvik eden ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bu tür organizasyonların artarak devam etmesini temenni ediyor, festivalimize katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Festivalde konuşan Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ise kiraz üretiminin bölge ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, organizasyonda emeği geçenlere, üreticilere, misafirlere ve Kutlubeyler Köyü halkına teşekkür etti. Demirtaş, birlik ve beraberliği güçlendiren bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Kirazın tanıtımının yapıldığı etkinlikte, 11 üreticinin özenle yetiştirdiği kirazlar jüri tarafından değerlendirildi. Kalite, irilik ve görünüm kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonucunda Sema Akçalıoğlu birinci, Mustafa Görünmez ikinci, Ramazan Yılmaz ise üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA