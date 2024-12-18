Kütahya\'da Organik Adaçayı Üreticilerine Gübre Desteği

Ekonomi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde organik adaçayı üreticisi olma yolunda ikinci yılını tamamlayan 23 organik adaçayı üreticisine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe olarak 4 bin 100 kilogram toz organik gübre ve 820 litre sıvı organik gübre dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce Organik Tarım Uygulamalarını Geliştirme alt projesi "Kütahya Organik Tarıma Yeni Çeşitler Katıyor" isimli proje çerçevesinde Karbasan köyünde organik adaçayı üreticisi olma yolunda ikinci yılını tamamlayan ve bu süre zarfında hiç ilaç kullanmayan 23 adaçayı üreticisine 82 dekar alana yetecek 4 bin 100 kilogram toz organik gübre ve 820 litre sıvı organik gübrenin dağıtımı Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, Ziraat Mühendisi Berat Kumlu ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Nevzat Çetin'in önderliğinde gerçekleştirildi. - KÜTAHYA