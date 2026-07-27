Kütahya\'da Patates Üreticilerine Bitki Pasaportu Uyarısı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, bitki pasaportu alacak üreticilere yönelik patates ekili alanlarda hastalık ve zararlılara karşı yumru kontrollerine Köprüören köyünden başlandı.

Yetkililer, 2026 üretim sezonunda ticari amaçlı patates yetiştiriciliği yapan tüm üreticilerin, bitki pasaportu başvurularını il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

Açıklamada, bitki pasaportu başvurusunda bulunmayan üreticiler hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulanacağı hatırlatılarak, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını süresi içerisinde tamamlamaları istendi.