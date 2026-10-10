Kütahya\'da safkan Arap tayları İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tescillendi

Kütahya'da dünyaya gelen safkan Arap taylarının tescil işlemleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilgili yönetmelik kapsamında gerçekleştirildi.

Kütahya'da safkan Arap atlarından doğan tayların tescil işlemleri, Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince yürütülen çalışmalarla tayların soy kütüğü kayıtlarının oluşturulması ve yetiştiricilik süreçlerinin kayıt altına alınması sağlandı.

Yetkililer, safkan at yetiştiriciliğinde soy kütüğü kayıtlarının düzenli tutulması ve kayıtlı yetiştiriciliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların devam ettiğini bildirdi.