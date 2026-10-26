Kütahya'da sobacı, doğalgaza rağmen kırsalda soba ve kuzine ilgisinin sürdüğünü söyledi - Son Dakika
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Kütahya'da sobacı, doğalgaza rağmen kırsalda soba ve kuzine ilgisinin sürdüğünü söyledi

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Kütahya\'da sobacı, doğalgaza rağmen kırsalda soba ve kuzine ilgisinin sürdüğünü söyledi
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Kütahya\'da sobacı, doğalgaza rağmen kırsalda soba ve kuzine ilgisinin sürdüğünü söyledi
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Kütahya'da sobacılığı sürdüren 72 yaşındaki Mehmet Şınık, sonbaharla soba ve kuzine satışlarının hareketlendiğini söyledi. Şınık, doğalgaz nedeniyle kent merkezinde kuzine talebinin azaldığını ancak kırsalda ilginin sürdüğünü ve fiyatların bin 100 liradan başladığını belirtti.

Kütahya'da babadan kalma sobacılık mesleğini sürdüren 72 yaşındaki Mehmet Şınık, sonbaharın gelmesi ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte soba ve kuzine satışlarında hareketlilik yaşandığını söyledi. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla kent merkezinde kuzineye olan talebin önceki yıllara göre azaldığını belirten Şınık, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ise kış hazırlıkları kapsamında soba ve kuzine almaya devam ettiğini ifade etti.

Hürriyet Caddesi'nde soba ve kuzine satışı yapan Mehmet Şınık, yıllardır sürdürdüğü mesleğiyle vatandaşların ısınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Sonbaharla birlikte kış hazırlıklarının hız kazandığını belirten Şınık, özellikle kırsal bölgelerden gelen vatandaşların soba ve kuzine almak için dükkanına uğradığını kaydetti. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşların kış aylarında kullanacakları ısınma araçlarını önceden temin etmeye başladığını dile getiren Şınık, satışların mevsimsel olarak arttığını söyledi.

Doğal gaz kuzine satışlarını etkiledi

Doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasının sobacılık mesleğini ve kuzine satışlarını etkilediğini belirten Şınık, kent merkezindeki talebin geçmiş yıllara kıyasla azaldığını ifade etti. Buna rağmen özellikle kırsal kesimde soba ve kuzinenin kullanılmaya devam ettiğini anlatan Şınık, vatandaşların kış aylarında bu ürünleri tercih ettiğini söyledi. Şınık, "Şehir merkezinde doğal gaz kullanımı arttığı için kuzineye rağbet azaldı. Ancak kırsal kesimden vatandaşlarımız soba ve kuzine almak için gelmeye devam ediyor" dedi.

Kuzinenin özellikle kırsal bölgelerde yalnızca ısınma amacıyla değil, günlük ev işlerinde de kullanıldığını belirten Şınık, bu özelliğin ürüne olan ilgiyi koruduğunu dile getirdi.

Kuzine hem ısıtıyor hem yemek pişiriyor

Kuzinelerin çok amaçlı kullanım özelliğiyle öne çıktığını vurgulayan Şınık, vatandaşların bu ürünleri hem evlerini ısıtmak hem de yemek hazırlamak için kullandığını söyledi. Kuzinenin üzerinde yemek pişirilebildiğini, ayrıca közleme yapılabildiğini belirten Şınık, patates ve kestane gibi yiyeceklerin de hazırlanabildiğini ifade etti. Şınık, "Kuzinenin üzerinde yemek pişiyor, közleme, patates, kestane gibi yiyecekler hazırlanabiliyor. Bu yüzden kış aylarında kuzine ayrı bir değer taşıyor" diye konuştu.

Özellikle soğuk havalarda kuzinenin sağladığı ısıdan farklı şekillerde yararlanılabildiğini kaydeden Şınık, bu ürünlerin geleneksel kullanım alışkanlıklarını sürdüren vatandaşlar tarafından tercih edildiğini belirtti.

Soba ve kuzine fiyatları bin 100 liradan başlıyor

Soba ve kuzine fiyatlarının ürünün türüne ve özelliklerine göre değiştiğini belirten Şınık, fiyatların bin 100 liradan başlayıp 15 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Vatandaşların ihtiyaçlarına ve kullanım alanlarına göre farklı ürünleri tercih edebildiğini ifade eden Şınık, sonbahar aylarının soba ve kuzine satışı yapan esnaf açısından hareketli geçtiğini dile getirdi. Doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasına rağmen kırsal bölgelerde soba ve kuzineye olan talebin devam ettiğini belirten Şınık, havaların daha da soğumasıyla kışlık hazırlıkların artmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA
EkonomiKütahyaYaşamSon Dakika

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