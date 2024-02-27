Kütahya'da Sulu Alanlarda Sorgun Sudan Otu Tohumu Talepleri Alınmaya Başlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da Sulu Alanlarda Sorgun Sudan Otu Tohumu Talepleri Alınmaya Başlandı

Kütahya\'da Sulu Alanlarda Sorgun Sudan Otu Tohumu Talepleri Alınmaya Başlandı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKE Projesi kapsamında merkez ve 12 ilçede sulu alanlarda yüzde 75 hibeli sorgun sudan otu tohumu taleplerinin alınmaya başlandığını duyurdu. Çiftçiler, 26 Şubat - 1 Mart 2024 tarihleri arasında İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurularını yapabilecekler.

27.02.2024 11:22  Güncelleme: 11:22
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü TAKE Projesi çerçevesinde merkez ve 12 ilçede sulu alanlarda yüzde 75 hibeli sorgun sudan otu tohumu talepleri alınmaya başlandığını duyurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada," Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde merkez ve 12 ilçemizde sulu alanlarda yüzde 75 hibeli sorgun sudan otu tohumu talepleri alınmaya başlamıştır. ÇKS kaydı olan çiftçiler müracaatlarını 26 Şubat -1 Mart 2024 tarihleri arasında İl ve İlçe Müdürlüklerine yapabilecektir. Başvurular 1 Mart 2024 tarihinde sona erecek" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Sulu Alanlarda Sorgun Sudan Otu Tohumu Talepleri Alınmaya Başlandı - Son Dakika
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