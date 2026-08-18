Kütahya\'da Tarım Ziyareti

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyünde çilek ve biber yetiştiriciliği yapan üreticiyi ziyaret ederek tarımsal faaliyetleri yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyarette çilek ve biber yetiştiriciliği, üretim süreçleri, karşılaşılan sorunlar ve üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Müdür Ertan Keleş, üreticilerin emeğini yerinde görmek, ihtiyaç ve taleplerini dinlemek ve sürdürülebilir tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla saha ziyaretlerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.