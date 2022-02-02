Kütahya Mikrofinans Şubesi açıldı

Kütahya'da, dar gelirli kadınların sürdürülebilir gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla kurulan Kütahya Mikrofinans Şubesi, törenle hizmete sunuldu.

Kütahya Belediyesi KİŞGEM binasında yer alan şube açılışı öncesinde, Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda Türkiye Grameen Mikrofinans Programı tanıtımı, mikro girişimci kadınlara çeklerinin verilmesi ve Kütahya Belediyesi ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı arasında yoksullara yönelik mikro kredi uygulama protokolü de imzalandı.

Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün destekleri ile KİŞGEM hizmet binasında faaliyetlerini yürütecek olan Kütahya Mikrofinans Şubesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış programında ilk konuşmayı Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül yaptı. Akgül Kütahya'nın Türkiye'de açılan 95. Mikrokredi Şubesi olduğunu ifade etti. Akgül, "Bugüne kadar Türkiye'de 200 binden fazla dar gelirli kadına, 1 milyar 250 milyon lira kredi verdik. Kredilerde teminat, kefalet, icra mahkeme prosedürü olmadan geri dönüş oranı yüzde 100'dür. Amacımız hibe şeklindeki yardımların istisnai hale getirilmesini sağlamaktır. Kütahya Şubemiz hayırlı olsun" dedi.

"Üretenlerin daha etkin hale gelmesini sağlayacak"

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, göreve geldikleri günden itibaren kadın girişimcileri desteklediklerini ve bu yönde projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan Işık, "Kütahya, kadın girişimci sayısı olarak diğer iller ile karşılaştırıldığında, oran olarak çok yüksek bir il. Ancak Türkiye genelinde kişi başına düşen milli gelir açısından kıyaslandığında, Kütahya ortalamanın altında. Biz göreve geldiğimiz günden bugüne, bu şehrin hak ettiği yere gelmesini sağlayacak projelerle Kütahya'nın önünü açmaya gayret ettik. Kadınlarımızın çalışkan, işine bağlı, ailesine gelir elde etmek üzere yoğun bir fedakarlık içinde bulunduğunu biliyorum. Bunun için bunu fiilen bir araya getirmek, Kütahya'da kadın girişimci sermayesinin artmasını sağlamak için Katılımcı Kadın Kooperatifini kurduk. Evlerinde ürettikleri el emeği göz nuru yöresel değerlerimizi, Kütahya'dan transit geçen yolcularında görüp alabilecekleri bir alanda sergilemelerini ve satış yapmalarını sağlayacağız. Mikro Kredi uygulamasının Kütahya Belediyesi Kadın Kooperatifi ile birlikte, Kütahya'da kadınların daha etkin hale gelmesini sağlayacak. Kadınlarımızın el emeklerinin daha iyi değerlendirilmesi, birçok dar gelirli ailemizde, 'bende bir iş yapmak istiyorum' diyen kadınımıza, can suyu diyeceğimiz kredinin verilmesi amacıyla bu şube şehrimizde açıldı. Belediye olarak bu kredinin verilmesinde ve her geçen gün artırılmasının yanında olacağız. Belediyemiz ve şehrin diğer imkanlarıyla üretim için bunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Şubemiz hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA