Şaphane'de "Nadasa elveda" projesi - Son Dakika
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Şaphane'de "Nadasa elveda" projesi

02.09.2022 12:16
Şaphane'de "Nadasa elveda" projesi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "Nadasa elveda" isimli proje çerçevesinde 27 çiftçiye dağıtılan kuru fasulye tohumlarının fenelojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "Nadasa elveda" isimli proje çerçevesinde 27 çiftçiye dağıtılan kuru fasulye tohumlarının fenelojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce ortaklaşa yürütülen "Nadasa elveda" isimli proje çerçevesinde Kütahya İl Özel İdaresi finansman desteğiyle Şaphane ilçesinde 27 adet çiftçimize dağıtılmış olan Üstün-42 çeşidi kuru fasulye tohumlarının fenelojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri devam etmektedir" denildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, Şaphane, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şaphane'de 'Nadasa elveda' projesi - Son Dakika

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