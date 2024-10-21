Kütahya OSB'de Gençlere Yönelik Kariyer Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya OSB'de Gençlere Yönelik Kariyer Fuarı Açıldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen 'Kütahya OSB Kariyer Fuarı', genç yetenekleri iş dünyasıyla buluşturmak için 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Fuarın açılışında konuşan yetkililer, iş arayanlarla personel arayan firmaların bir araya geleceğini ve bu organizasyonun önemli bir çözüm sunacağını belirtti.

21.10.2024 23:51
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Kütahya OSB'de Kariyer Fuarı

KÜTAHYA - Kütahya Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen 'Kütahya OSB Kariyer Fuarı' açıldı.

Genç yetenekleri ve iş arayan kişilerle iş dünyasını buluşturan fuar, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Fuarda çok sayıda kurum ve kuruluş stant açarak, ziyaretçilere firmalarıyla alakalı bilgiler veriyor.

"Kütahya genelinde yapılmış en geniş kapsamlı kariyer fuarı"

Fuarın açılış töreninde konuşan Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, "Kütahya genelinde yapılmış en geniş kapsamlı kariyer fuarı, inşallah şehrimizde iş arayanlarla personel arayan firmaları bir araya getirecek. Hepimizin bildiği üzere, tüm firmalarımız personel ihtiyacı yaşıyor, birçok insanımız da işsiz bir şekilde iş aramakla meşgul. Bu fuarın bu sorunlara önemli bir çözüm olacağına inanıyoruz ve giderek başarı elde eden, yıllara yayılan bir fuar olması gerektiğine inanıyoruz. Bu bakımdan, öncelikle fikri ortaya koyan ve sonuna kadar destek veren İŞKUR'a, ardından belediye başkanımıza, rektörlerimize ve destek veren tüm kurumların temsilcilerine çok teşekkür ederim. Fuarımız hayırlı uğurlu olsun, inşallah memleketimize faydalı olur" dedi.

"Tezgah açmadan pazar olmaz"

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Organize Sanayi Bölgesi yönetimini tebrik ediyorum, çünkü böyle bir organizasyona imza atmak kolay olmamalı. Ciddi bir etkinlik, çünkü kariyer fuarları işletmelerin ihtiyaç duyduğu personelin pozisyon profili ve mesleki etkinliklerine göre seçimi çok zor bir iştir. ve o kadar başvuru arasından ciddi elemeler gerektirir. Bununla ilgili bir ifade vardır: 'Tezgah açmadan pazar olmaz.' İnsanların bu şekilde organizasyonlarla bir araya gelip, karşılıklı görüşmeler çerçevesinde bir taraftan iş arayan, bir taraftan da işveren arasındaki oluşumların, kamu kurumlarının birlikteliğiyle aşılması çok kıymetli. Ben inanıyorum ki Kütahya'da böyle platformların yine İŞKUR aracılığıyla, belediye aracılığıyla, Ticaret ve Sanayi aracılığıyla bir vücut bulacağını ve gerçek ihtiyacı karşılama noktasında çok önemli bir işlevi yerine getireceğini biliyorum. Şimdiden memleketimize hayırlı, uğurlu olsun ve Kütahya'da daha nice bu şekilde etkinliklerin hızlıca hayata geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"Artık yüksek teknolojili fabrikalara daha çok öncelik veriyoruz"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Kütahya'mızı bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek için tüm gayretimizle, çabamızla emek veriyoruz. İnşallah Kütahya'mızı da özlenen seviyelere getireceğiz. Yıllar önce bir fabrikanın Kütahya'ya geleceğini duyduğumuzda hepimiz heyecanlanır ve mutlu olurduk. Ama şu an öyle bir konuma geldik ki gelecek fabrikaları seçer duruma geldik. 'Kaç kişi çalıştıracaksın? Hangi işi yapacaksın?' diye soruluyor. Artık yüksek teknolojili fabrikalara daha çok öncelik veriyoruz ve inşallah bu durumu daha da geliştireceğiz. Tabii büyümeyle birlikte bazı eksiklikler ve problemler de ortaya çıkıyor. En büyük sorunlardan biri personel ihtiyacı olarak karşımıza çıkıyor. Kütahya'ya yatırım yapmak isteyen iş insanlarıyla bir araya geldiğimizde ilk sordukları şey 'Sayın vekilim, bu fabrikayı Kütahya'ya kazandıracağız ama personel konusunda sıkıntı yaşar mıyız?' oluyor. Maalesef, toplum olarak organize sanayilerde, fabrikalarda çalışmak konusunda bir algı problemimiz var diye düşünüyorum. Siyasetçi olarak bize sürekli iş talepleri geliyor, ancak bu talepler genelde masa başı işler veya hastane, postane gibi sınırlı alanlarda yoğunlaşıyor. Bu algıyı düzeltmemiz ve yönetmemiz gerekiyor. Bu fuarları da iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirmek açısından önemli buluyorum. Bu algıyı düzeltme ve eksiklikleri giderme anlamında Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ile bir çalışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Fuara Kütahya Valiliği, Kütahya Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya İl Özel İdaresi'nin de destek verdiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya OSB'de Gençlere Yönelik Kariyer Fuarı Açıldı - Son Dakika

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