Kütahya OSB\'de Güneş Enerji Santralleri Konulu Seminer Düzenlendi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'de Güneş Enerji Santralleri (GES) konulu seminer düzenlendi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, bölgedeki yatırımcıları bilgilendirerek sürdürülebilir enerji alanında farkındalık oluşturdu. Seminerde, Güneş Enerjisi Santralleri (GES) teknik detaylarından karbon ayak izinin ihracat yapan firmalardaki önemine kadar pek çok konu ele alındı.

"GES' lerin enerji üretimindeki avantajları ve çevresel etkileri"

Seminerde konuşan uzmanlar, güneş enerjisi santrallerinin kurulumundan işleyişine kadar olan süreçleri detaylı bir şekilde anlattılar. GES' lerin enerji üretimindeki avantajları ve çevresel etkileri üzerine yapılan sunumlar, Kütahya OSB yatırımcılarına sürdürülebilir enerji projelerine yönelik bilgi sağladı.

Karbon ayak izinin ihracat yapan firmalardaki etkisinin anlatıldığı seminerde, uzmanlar, günümüzde çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirlik anlayışının artmasıyla birlikte, karbon ayak izinin şirketlerin rekabet avantajını nasıl artırabileceği konusunda bilgilendirmede bulundular.

"Yeşil Sanayi Destek Programı"

Kütahya OSB'deki işletmelerin çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalara geçişlerine destek olmak amacıyla konuşan yetkililer, Yeşil Sanayi Destek Programının içeriği hakkında da detaylı bilgiler paylaştılar. Yeşil Sanayi Destek Programı, enerji verimliliği, atık yönetimi ve çevre dostu teknolojilere yatırım yapmayı teşvik ederek, Kütahya OSB'nin çevresel performansını artırmayı hedefliyor. - KÜTAHYA