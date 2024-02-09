Kütahya OSB İŞKUR İle İstihdam Olanaklarını Görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya OSB İŞKUR İle İstihdam Olanaklarını Görüştü

Kütahya OSB İŞKUR İle İstihdam Olanaklarını Görüştü

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), İŞ-KUR Kütahya İl Müdürü Erdoğan Şahin ve Şube Müdürü Ahmet Kılıç, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ile bir araya geldi. Toplantıda, bölgedeki istihdam olanakları ve işgücü piyasasının güncel durumu ele alındı. Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu üyesi M. Zeyit Damar ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin, İŞKUR yetkililerine bölgenin istihdam potansiyeli hakkında detaylı bilgi verdi. Toplantıda, bölgenin işgücü ihtiyaçları ve İŞKUR'un sunabileceği destekler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

09.02.2024 18:39  Güncelleme: 18:41
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde, (OSB) İŞ-KUR Kütahya İl Müdürü Erdoğan Şahin ve Şube Müdürü Ahmet Kılıç, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ile bir araya geldi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Bölgedeki istihdam olanakları ve işgücü piyasasının güncel durumu ele alındı.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu üyesi M. Zeyit Damar ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin, İŞKUR yetkililerine bölgenin istihdam potansiyeli hakkında detaylı bilgi verdi. Toplantıda, bölgenin işgücü ihtiyaçları ve İŞKUR'un sunabileceği destekler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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