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Kütahya OSB Yenileniyor

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Başkan Eskioğlu, Kütahya OSB'yi modern, çevre dostu ve yenilikçi bir sanayi bölgesine dönüştürdüklerini açıkladı.

25.12.2024 18:27
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Başkan Tolga Eskioğlu: "Kütahya OSB'yi modern, çevre dostu ve yenilikçi bir sanayi bölgesine dönüştürdük"

KÜTAHYA - Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar ve elde edilen başarıları düzenlenen bir basın toplantısında değerlendirdi.

Başkan Eskioğlu, göreve başladıkları günden bu yana şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile Kütahya OSB'yi modern, çevre dostu ve yenilikçi bir sanayi bölgesine dönüştürmek için çalıştıklarını vurguladı.

Eskioğlu, 2019 yılında başlatılan çalışmalarla bölgedeki altyapının modernize edildiğini belirtti. Eskioğlu, elektrik ve doğalgaz uzaktan okuma sistemleriyle tüketimde şeffaflık sağlanırken, kayıp ve kaçak oranlarının minimuma indirildiğini ifade etti.

Doğalgaz kapasitesinin iki katına çıkarılması sayesinde kesintisiz enerji akışı sağlandığını belirten Eskioğlu, atıksu arıtma tesislerinde gerçekleştirilen kapasite artışıyla da çevre dostu üretim süreçlerine güç kattığını dile getirdi.

Sanayi bölgesinin yalnızca bir üretim merkezi olmanın ötesinde, yaşam kalitesi yüksek bir alan olarak konumlandırılmasına öncelik verdiklerini ifade eden Eskioğlu, bölgeye modern sosyal tesisler, yürüyüş parkurları ve dinlenme alanları kazandırıldığını söyledi. Eskioğlu, yeni süpermarket ve gıda firmalarının hizmete alınmasıyla çalışanların günlük ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

"Eğitim programları, insan kaynağı kalitesini artırdı"

Eskioğlu, sanayi bölgesinin dijital altyapısının güçlendirilmesi kapsamında fiberoptik hatların döşendiğini ve OSBNET Simetrik metro internet sağlayıcısının devreye alındığını ifade etti. Bu adımlarla yatırımcılara hızlı ve güvenilir internet hizmeti sunularak rekabet güçlerinin artırıldığına dikkat çekti. Eskioğlu, bunun yanı sıra, çalışanların ve yatırımcıların gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen OSB Akademi projesinin hayata geçirildiği açıklandı.

Başkan Tolga Eskioğlu, eğitim programları, mesleki kurslar ve kişisel gelişim seminerleri ile sanayi bölgesinin insan kaynağı kalitesinin artırıldığı belirtildi.

2019 yılında 111 olan toplam parsel sayısının, genişleme çalışmalarıyla 129'a çıkarıldığını ifade eden Eskioğlu, 3. ilave genişleme alanının devreye alındığını ve bu yeni alanın bölgenin büyüme potansiyeline büyük katkı sağladığını belirtti.

2019 yılında 8 bin 180 olan istihdamın, bugün 13 bin 500'ü aştığını belirten Eskioğlu, bölgenin ekonomik büyümesine ve yerel kalkınmaya sağlanan katkıyı vurguladı. Eskioğlu, ayrıca ISO 50001 Enerji Yönetim Sertifikası'nın alınmasıyla enerji kullanımının optimize edildiği ve çevresel etkilerin azaltıldığı ifade edildi.

Eskioğlu, Kütahya OSB'nin sadece yerel değil, ulusal ve uluslararası alanda da önemli bir çekim merkezi haline gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, başarılarına katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Bu arada, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ile Gazeteciler Cemiyeti arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Cemiyet Başkanı Erkan Sağlam, anlaşma ile Kütahya OSB'nin yerel medyaya destek vereceğini ifade etti.

Kütahya OSB Yenileniyor
Kaynak: İHA

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