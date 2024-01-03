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Kütahya'da uzun yıllardır beklenen taşkın koruma ihalesi 26 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika
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Kütahya'da uzun yıllardır beklenen taşkın koruma ihalesi 26 Ocak'ta yapılacak

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde uzun yıllardır çözüm bekleyen taşkın koruma ihalesi 26 Ocak 2024 tarihinde DSİ tarafından gerçekleştirilecek. İhale kapsamında taşkın koruma kanalı, köprüler ve menfezler inşa edilecek.

Kütahya\'da uzun yıllardır beklenen taşkın koruma ihalesi 26 Ocak\'ta yapılacak
03.01.2024 - 11:01,
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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde uzun yıllardır çözüm bekleyen taşkın koruma ihalesi 26 Ocak 2024 tarihinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacağı bildirildi.

Bu konuda bilgi veren Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Uzun yıllardır çözüm bekleyen ilçe merkezi taşkın koruma yapım ihalesi Ocak ayı içerisinde gerçekleşiyor. Proje kapsamında, ana dere üzerinde 2650 metre, 1.yan dere 900 metre, 2.Yan dere 450 metre, Beton taşkın koruma kanalı inşa edilecektir. Kanalın üzerinde toplam 8000 MT korkuluk, 20 Adet plak betonarme köprü, 7 Adet menfez inşa edilerek ilçe merkezi taşkından korunacaktır" dedi.

Başkan Demirci, " Bu büyük ve önemli projenin hayata geçirilmesinde değerli destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, AK Parti Kütahya milletvekillerimize, Kütahya Valimize, AK Parti İl Başkanımıza, DSİ Genel Müdürümüze, Bölge müdürümüze, Kütahya DSİ Müdürümüze, ve mühendislerimize, Belediye Fen İşleri Müdürlüğümüze ve tüm Belediye Birimlerine, Meclis üyelerimize, AK Parti İlce teşkilatımıza ve bizlerden desteğini esirgemeyen siz değerli hemşehrilerime emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Kütahya'da uzun yıllardır beklenen taşkın koruma ihalesi 26 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika


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