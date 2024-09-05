Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin işletmesi özel bir firmaya verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin işletmesi özel bir firmaya verildi

Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali\'nin işletmesi özel bir firmaya verildi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin işletmesinin 13 yıllığına özel bir firmaya verildiğini açıkladı. Devir sözleşmesi ile terminalin modernizasyonu ve daha iyi işletilmesi hedefleniyor.

05.09.2024 10:10  Güncelleme: 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin işletmesi 13 yıllığına Bursalı özel bir firmaya verildi.

Ağustos ayı meclis, komisyon ve encümen toplantılarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, terminalin daha iyi işletilerek şehre kazandırılması amacıyla devir teslimi ile ilgili, geçerliliği 3 Ocak 2038 yılına kadar sürecek sözleşme Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile şirket yetkilileri arasında imza altına alındı.

CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, devir sözleşmesinin Kütahya ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Akaryakıt ve LPG istasyonu yapılması, Şehirler Arası Terminal'in modernizasyonu ve bütünsel anlamda işletilmesi ile ilgili devir teslim işlemi ekleriyle birlikte sağlanmıştır. 13 yılın sonunda Kütahya'mıza, Kütahya Belediyemize devri tekrar sağlanacak olup, işletilmesi sürecinde de belediyemiz kanunlar çerçevesinde tüm haklarını takip ederek, doğru yönetilmesi noktasında takipçi olacaktır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi.

Kahveci, "Kütahya Belediyesi ile firma arasında imzalanan devir sözleşmesi ile 2038 yılında, Şehirler Arası Otobüs Terminali hem daha modern bir yapıya kavuşacak hem de kazandırılacak akaryakıt istasyonu ile daha işlevsel hale getirilecek" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Eyüp Kahveci, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Emlak, Ulaşım, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin işletmesi özel bir firmaya verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 07:12:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin işletmesi özel bir firmaya verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement