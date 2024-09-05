Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali\'nin işletmesi özel bir firmaya verildi

Ekonomi

Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin işletmesi 13 yıllığına Bursalı özel bir firmaya verildi.

Ağustos ayı meclis, komisyon ve encümen toplantılarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, terminalin daha iyi işletilerek şehre kazandırılması amacıyla devir teslimi ile ilgili, geçerliliği 3 Ocak 2038 yılına kadar sürecek sözleşme Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile şirket yetkilileri arasında imza altına alındı.

CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, devir sözleşmesinin Kütahya ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Akaryakıt ve LPG istasyonu yapılması, Şehirler Arası Terminal'in modernizasyonu ve bütünsel anlamda işletilmesi ile ilgili devir teslim işlemi ekleriyle birlikte sağlanmıştır. 13 yılın sonunda Kütahya'mıza, Kütahya Belediyemize devri tekrar sağlanacak olup, işletilmesi sürecinde de belediyemiz kanunlar çerçevesinde tüm haklarını takip ederek, doğru yönetilmesi noktasında takipçi olacaktır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi.

Kahveci, "Kütahya Belediyesi ile firma arasında imzalanan devir sözleşmesi ile 2038 yılında, Şehirler Arası Otobüs Terminali hem daha modern bir yapıya kavuşacak hem de kazandırılacak akaryakıt istasyonu ile daha işlevsel hale getirilecek" diye konuştu. - KÜTAHYA