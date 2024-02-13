Kütahya Tarım Hayvancılık Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı 9 Mayıs'ta Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kütahya Tarım Hayvancılık Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı 9 Mayıs'ta Açılıyor

Kütahya Tarım Hayvancılık Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı 9 Mayıs\'ta Açılıyor

Kütahya'da bu yıl düzenlenecek olan Tarım Hayvancılık Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın 9 Mayıs'ta açılacağı duyuruldu. Fuar, Pazartesi Pazarı'nda gerçekleştirilecek ve büyükbaş ve küçükbaş hayvan güzellik yarışmaları ile birlikte çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

13.02.2024 12:39  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Tarım Hayvancılık Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın bu yıl 9 Mayıs'ta açılacağı bildirildi.

Kütahya da yeni bir fuar alanının yapılacak olmasından dolayı bu yıl Kütahya Tarım Fuarı, Sanayi Bölgesinde bulunan Pazartesi Pazarında gerçekleştirileceği belirtildi.

Fuarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan güzellik yarışmalarının yanı sıra üreticilerin ilgisini çekmesi planlanan etkinliklerin de tertipleneceği ifade edildi.

14 yıldır devam eden Kütahya Tarım Fuarı'nı Kütahya Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Odaları, Ticaret Borsası, Panko Birlik, Haykoop, Kütahya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Kütahya Belediyesi gibi kurumların yer desteklediği açıklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kütahya, Tarım, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya Tarım Hayvancılık Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı 9 Mayıs'ta Açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:05:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya Tarım Hayvancılık Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı 9 Mayıs'ta Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement