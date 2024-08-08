Kütahya Tasarım Teknokent, Ege Bölgesi Teknoparklar Birliği Toplantısına Katıldı

Ekonomi

Kütahya Tasarım Teknokent, İzmir Ege Teknopark'ta gerçekleştirilen Ege Bölgesi Teknoparklar Birliği toplantısına katılım sağladı.

Toplantının açılışı, Ege Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Anıl Baybura'nın Ege Teknopark ve İzmir Teknoloji Transfer Ofisi'ni tanıtan sunumu ile yapıldı. Sunumda, bölgedeki teknoparkların güncel durumu ve geleceğe yönelik projeleri hakkında bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, Ege Bölgesi'nde yer alan teknoparkların genel müdürleri ve yöneticileri katıldı. Bu çerçevede, Ege Teknopark'ın yürüttüğü Ege D-Tek Projesi bünyesindeki Ege Derin Teknoloji Fabrikası'na ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında, fabrikada yürütülen projeler ve yenilikçi teknolojiler hakkında detaylı bilgi alındı.

Ziyaretin bir diğer durağı ise İzmir'deki girişimcilik ekosistemlerinden Withco Coworking Space Çalışma Alanı oldu. Bu ziyaret, ortak çalışma alanlarının, hazır ofislerin ve sanal ofislerin girişimcilik üzerindeki etkilerini yerinde gözlemleme fırsatı sundu. Ayrıca, katılımcılar İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek, burada yürütülen girişimcilik ve inovasyon projeleri hakkında bilgi aldılar.

Dumlupınar Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde yer alan Kütahya Tasarım Teknokent adına toplantıya Genel Müdür Doç. Dr. Durmuş Özdemir, İdari ve Mali İşler Koordinatörü Yunus Emre Telli ve Ar-Ge ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Muhammed Emin Beytül katılım gösterdi. Toplantıda, bölgedeki teknoparkların iş birlikleri ve ortak projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu ve Ege Bölgesi'nin teknolojik gelişim stratejileri gündeme getirildi.

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir, bu tür toplantı ve ziyaretlerin bölgedeki teknoloji ve inovasyon ekosisteminin önemine değinerek, "Katkı sağlayacağına inanıyoruz. Gelecekte de benzer iş birlikleri ve projelerle Ege Bölgesi'nin teknolojik gelişimine destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

İZQ'daki görüşmelerde, Ege Bölgesi'ndeki teknopark yöneticilerine İZQ'nun faaliyetleri, organize edilen eğitimlerle gençler ve profesyonellerle nasıl buluşulduğu anlatıldı. Aynı zamanda, Ege Bölgesi hinterlandı çerçevesinde vizyonla kesişen ortak iş birliği fikirleri paylaşıldı. Gelecek günlerde daha sık iş birliği yapmak üzere anlaşmaya varıldı. - KÜTAHYA