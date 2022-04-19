Kütahya Teknokent kapasitesinin zirvesine çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya Teknokent kapasitesinin zirvesine çıktı

19.04.2022 11:05
Kütahya Teknokent kapasitesinin zirvesine çıktı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) ana paydaşı olduğu Tasarım Teknokent, Kütahya'nın teknolojik gücünün ortaya çıkarılmasında üstlendiği öncü rolünün sonucunda tüm ofislerini doldurmayı başardı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) ana paydaşı olduğu Tasarım Teknokent, Kütahya'nın teknolojik gücünün ortaya çıkarılmasında üstlendiği öncü rolünün sonucunda tüm ofislerini doldurmayı başardı.

Temmuz 2020'de yönetim değişikliği sonrası, teknokentler sıralamasında sonunculuktan 60. sıraya kadar yükselen Kütahya Tasarım Teknokent, ilk defa yüzde 100 doluluğa ulaştı. 10 ortağı ve 1 milyon 250 bin TL sermayesi olan Türkiye'nin 89 teknoloji geliştirme bölgesinden biri olan Teknokentte, hem Kütahya hem diğer şehirlerden gelen girişimcilerle, Kütahya'nın ve Türkiye'nin ekonomik ve idari yelpazesiyle eş güdümlü çalışılarak ihtiyaçlara uygun Ar-Ge ve inovasyon projeleri gerçekleştiriliyor. Tam doluluğa ulaşan Teknokent için yeni bina projesi çizilerek tamamlandı ve ihale aşamasına gelindi.

Konuyla ilgili bilgi veren Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, "Yönetim Kurulu Başkanımız ve Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ile tüm yönetim kurulu üyelerimizin desteğiyle adım adım güzel sonuçlar elde ediyoruz. Teknokent, Temmuz 2020 ve sonrası birçok kalemde yüzde 100'ün üzerinde başarı kat etmiştir. Bunlara kiralanabilir alan sayı/metrekaresinde artış (yüzde 150), gelirlerde artış (yüzde 400), sağlanan teşviklerde artış (yüzde 100), toplam firma ve kuluçka firması sayılarında artış (yüzde 80) gibi verilerle nicel ve nitel gelişim ve değişim sağlanmıştır. Bu süreçte birçok kalkınma ajansı projesi tamamlanması yanında farklı projelerde paydaşlık da yapılmıştır. 2021 Teknofest'te Drone alanında bir kuluçka girişimcimiz Türkiye 2.'si, dünya 20.'si olmuştur. Ayrıca son olarak 2022 Mayıs ayında gerçekleştirilecek ilki düzenlenen proje pazarı yarışmasına 144 proje başvurdu ve 3 büyük sponsor tarafından destekleniyor. Proje Pazarı yarışmasına DPÜ TTO A.Ş. ve birçok kurum paydaşlık ediyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya Teknokent kapasitesinin zirvesine çıktı
Kütahya Teknokent kapasitesinin zirvesine çıktı
Kütahya Teknokent kapasitesinin zirvesine çıktı
Kütahya Teknokent kapasitesinin zirvesine çıktı

YORUMLAR
500
MG ZS iki yeni versiyonla Türkiye'de! MG ZS iki yeni versiyonla Türkiye'de! İlk çeyrekte e-ticaret işlem adedi yüzde 49 arttı İlk çeyrekte e-ticaret işlem adedi yüzde 49 arttı

Dumlupınar Üniversitesi, Türk Lirası, Türkiye, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kütahya Teknokent kapasitesinin zirvesine çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Devlet Bahçeli'den sığınmacı açıklaması: Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız, misafirliğin süresi sınırlıdır!
11:06 Eski sevgilisinin özel fotoğraflarını yayınlayan müzisyen Mustafa Alpagut'un 5 yıl hapsi isteniyor
11:01 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme: 7 kritik isim gözaltında
10:53 Linet kısa süre önce hayatını kaybeden annesi için konserinde gözyaşı döktü: Çok özlüyorum
10:53 Yoğun sis Bolu Dağı'nı esir aldı! Sürücüler zor anlar yaşıyor
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
10:44 Yunanistan AB yaptırımlarına uydu: Rus tankerlerine el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 11:38:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Teknokent kapasitesinin zirvesine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement