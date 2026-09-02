Kütahya Valisi Işın'dan Simav ve Gediz Yolu İçin Brifing, Çalışmalarda Tamamlama Talimatı - Son Dakika
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Kütahya Valisi Işın'dan Simav ve Gediz Yolu İçin Brifing, Çalışmalarda Tamamlama Talimatı

Kütahya Valisi Işın\'dan Simav ve Gediz Yolu İçin Brifing, Çalışmalarda Tamamlama Talimatı
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Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında Simav, Gediz, Şaphane, Çavdarhisar ve Pazarlar ilçelerindeki yol yapım çalışmaları için brifing toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kütahya-Simav-Demirci Ayrımı Yolu'nun Çavdarhisar-Abide kesimi ile Simav-Abide Devlet Yolu'ndaki çalışmaların son durumu ele alındı. Vali Işın, projelerin planlanan takvim doğrultusunda yürütülmesi ve en kısa sürede tamamlanması için talimat verdi.

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında, Simav, Gediz, Şaphane, Çavdarhisar ve Pazarlar ilçelerinde devam eden yol yapım çalışmalarının ele alındığı brifing toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, il protokolü ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Toplantıda, Kütahya-Simav- Demirci Ayrımı Yolu'nun Çavdarhisar-Abide arasındaki kesimi ile Simav-Abide Devlet Yolu'nda devam eden çalışmaların mevcut durumu ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Yol projelerinin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Musa Işın, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda titizlikle sürdürülmesi ve projelerin en kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya Valisi Işın'dan Simav ve Gediz Yolu İçin Brifing, Çalışmalarda Tamamlama Talimatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Valisi Işın'dan Simav ve Gediz Yolu İçin Brifing, Çalışmalarda Tamamlama Talimatı - Son Dakika
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