Kütahya Valisi Işın\'dan Simav ve Gediz Yolu İçin Brifing, Çalışmalarda Tamamlama Talimatı

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında, Simav, Gediz, Şaphane, Çavdarhisar ve Pazarlar ilçelerinde devam eden yol yapım çalışmalarının ele alındığı brifing toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, il protokolü ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Toplantıda, Kütahya-Simav- Demirci Ayrımı Yolu'nun Çavdarhisar-Abide arasındaki kesimi ile Simav-Abide Devlet Yolu'nda devam eden çalışmaların mevcut durumu ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Yol projelerinin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Musa Işın, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda titizlikle sürdürülmesi ve projelerin en kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verdi.