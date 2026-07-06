Şaphane\'de kadın kooperatifi yöresel ürünlerle istihdam yaratıyor

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde iki yıl önce 7 kadın girişimcinin öncülüğünde kurulan Şaphane Hamarat Hanımlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yöresel ürünleri katma değerli hale getirerek kadınlara istihdam sağlıyor. Coğrafi işaretli vişne ve kirazı işleyerek onlarca farklı ürün üreten kooperatif, bugün 13 ortak ve 43 üretici kadınla faaliyetlerini sürdürürken, gelecekte markalaşıp ihracat yapmayı hedefliyor.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde kadın girişimcilerin bir araya gelerek kurduğu Şaphane Hamarat Hanımlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, kısa sürede hem üretim kapasitesini hem de kadın istihdamını artırarak ilçenin önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi. Yöresel ürünleri modern üretim anlayışıyla buluşturan kooperatif, Şaphane'nin coğrafi işaretli vişnesi ve kirazını ekonomiye kazandırırken, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almasına da öncülük ediyor.

"Kadının üretim gücünü ekonomiye kazandırıyoruz"

Kooperatif Başkanı Hatice Tandoğan, yaklaşık üç yıllık bir hazırlık sürecinin ardından kooperatifi kurduklarını belirterek, ilk etapta yedi kadın ortakla yola çıktıklarını söyledi. Bir yıl boyunca kooperatif modelini araştırdıklarını, bölgenin ihtiyaçlarını değerlendirdiklerini ve kadınların üretim gücünü nasıl ekonomiye kazandırabileceklerini planladıklarını ifade eden Tandoğan, yaptıkları değerlendirmelerin ardından kooperatifleşme kararı aldıklarını dile getirdi.

Kuruluş aşamasında temel hedeflerinin Şaphane'nin sahip olduğu tarımsal değerleri katma değerli ürünlere dönüştürmek olduğunu belirten Tandoğan, üretime ilçenin en önemli ürünlerinden biri olan coğrafi işaretli Şaphane vişnesiyle başladıklarını söyledi. İlk olarak vişne reçeli ve vişne kompostosu ürettiklerini ifade eden Tandoğan, daha sonra beyaz kiraz reçeli, kızılcık tarhanası, vişneli tarhana, vişneli erişte, kış reçeli ve farklı meyvelerden hazırlanan reçellerle ürün çeşitliliğini önemli ölçüde artırdıklarını kaydetti.

Özellikle vişneli tarhananın kooperatifin en dikkat çeken ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Tandoğan, bölgede daha önce bu ürünün üretiminin yapılmadığını belirterek, tamamen kendi geliştirdikleri üretim modeliyle yöresel mutfağa yeni bir değer kazandırdıklarını söyledi.

"Tarihi caminin altındaki kullanılmayan dükkanların kooperatifin hizmetine tahsis edildi"

Kooperatifin büyüme sürecinde kamu kurumlarının desteğinin önemli rol oynadığını anlatan Başkan Hatice Tandoğan, Kütahya Valisi Musa Işın'ın Şaphane ziyareti sırasında projelerini anlattıklarını ve bu görüşmenin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait tarihi caminin altındaki kullanılmayan dükkanların kooperatifin hizmetine tahsis edildiğini ifade etti. Şaphane Belediyesi'nin de dükkanların kira giderlerini üstlendiğini belirten Tandoğan, sağlanan bu destek sayesinde üretim ve satış faaliyetlerini daha sağlıklı şartlarda sürdürebildiklerini söyledi.

Tahsis edilen iş yerlerinden birinin tamamen kooperatif ortaklarının ürettiği gıda ürünlerinin satışına ayrıldığını ifade eden Tandoğan, diğer dükkanda ise ilçedeki kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiğini kaydetti. Bugün yaklaşık 43 Şaphaneli kadının el işi ürünlerinin bu merkezde satışa sunulduğunu belirten Tandoğan, böylece kooperatif ortağı olmayan kadınların da aile ekonomisine katkı sağlayabildiğini dile getirdi.

Kooperatifin yalnızca üretim yapan bir işletme olmadığını vurgulayan Tandoğan, aynı zamanda kadınların sosyal hayata katılımını güçlendiren önemli bir dayanışma merkezi haline geldiğini söyledi. Amaçlarının kadınlara ekonomik özgürlük kazandırmak, onları üretimin içerisinde aktif hale getirmek ve Şaphane'nin yöresel değerlerini Türkiye'nin dört bir yanına tanıtmak olduğunu ifade etti.

Kuruluşta yedi ortakla başladıkları yolculuğun bugün 13 ortakla devam ettiğini belirten Tandoğan, her geçen gün daha fazla kadının üretim sürecine dahil olduğunu söyledi. Ürün kalitesini artırmaya yönelik eğitimler aldıklarını, yeni reçeteler geliştirdiklerini ve üretim standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini ifade eden Tandoğan, kooperatifin önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir üretim ağına ulaşacağına inandığını dile getirdi.

"Ürünlerimizi sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da tanıtmayı hedefliyoruz"

Gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatice Tandoğan, önceliklerinin markalaşmak ve ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmak olduğunu belirterek, "Şaphane denildiğinde akla gelen kiraz ve vişnenin hak ettiği değeri bulmasını istiyoruz. Ürünlerimizi sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da tanıtmayı hedefliyoruz. Kurumsallaşarak ihracat yapan bir kadın kooperatifi haline gelmek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Kooperatifin kuruluş felsefesini "Doğduğun topraklarda doymayı bileceksin" sözleriyle özetleyen Başkan Tandoğan, doğdukları toprakların değerlerine sahip çıkmanın hem üreticiye hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Şaphane'nin kirazı ve coğrafi işaretli vişnesinin daha yüksek katma değerle değerlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Tandoğan, kadın emeğinin üretim ve girişimcilikle buluştuğunda ilçenin kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu söyledi. - KÜTAHYA