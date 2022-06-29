KUTO'da kuyumcular mesleki yeterlilik belgelendirme sınavına girdi - Son Dakika
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KUTO'da kuyumcular mesleki yeterlilik belgelendirme sınavına girdi

29.06.2022 13:42
KUTO'da kuyumcular mesleki yeterlilik belgelendirme sınavına girdi

Kuşadası Ticaret Odası ve TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen "Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4)" Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavları KUTO'da yapıldı.

Kuşadası Ticaret Odası ve TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen "Kuyumcu (Perakende) (Seviye 4)" Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavları KUTO'da yapıldı.

Kuyum sektöründe faaliyet gösteren Kuşadası Ticaret Odası üyelerinin katıldığı sınavlar, teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşti.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; daha önce MEYBEM işbirliğimizle inşaat ve emlak sektörüne yönelik gerçekleştirdiğimiz belgelendirmelere, kuyum sektörü de eklendi. Emlak ve kuyumculuk belgelendirmeleri için sınavlar, Odamızda devam ediyor. Sınav sonunda başarılı olarak Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazananlar, MYK'nın Avrupa Birliği'nden hibe alması nedeniyle, sınav ücretlerini de geri alabiliyorlar" dedi.

Kuyum Ticareti hakkında 14 Nisan 2021 tarih ve 31454 No'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik doğrultusunda, kuyum işletmelerinin de yetki belgesi almaları gerekiyor. Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde de devam edecek sınavlara katılım ve bilgi için Kuşadası Ticaret Odası ile irtibata geçilebilecek. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Merkez Yürütme Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KUTO'da kuyumcular mesleki yeterlilik belgelendirme sınavına girdi - Son Dakika

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