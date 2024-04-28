KÜTSO, kadın iş gücünü artırmak için kaynakçılık kursları düzenliyor

Ekonomi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) tarafından kadın iş gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 12 kursiyere kaynakçılık mesleği öğretiliyor.

İstanbul Gedik Üniversitesi ile KÜTSO arasında imzalanan protokol doğrultusunda "Kadın Kaynakçı Yetiştirme Projesi" devreye alınarak, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyesinde istihdam garantili kurs verilmeye başlandı.

Kursiyerlere, metalik malzemelerin birleştirilmesinde yaygın kullanılan, özellikle otomotiv, havacılık ve uzay, gıda endüstrileri, gemi inşaatında, sanayi makinelerinin yapımında tercih edilen tungsten asal gaz (TIG) kaynak yöntemi eğitimi veriliyor.

Argon kaynağı olarak da bilinen yöntemin teorik ve uygulamalı derslerle öğretildiği 72 saatlik kursu başarıyla tamamlayacak kadınlar, aynı proje çerçevesinde endüstriyel alanda üretim yapan fabrikalarda istihdam edilecek. Talepler doğrultusunda yeni kurslar açılabilecek.

KÜTSO Kadın Girişimcilik Ofisi Sorumlusu Tuğba Katırcı, AA muhabirine, kaynakçılık mesleğinin sanayinin önemli iş kollarından olduğunu, özen ve emek istediğini söyledi.

Odanın stratejik planında yer alan kadın iş gücünün yüzde 40'a çıkarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yola çıktıklarını belirten Katırcı, "Odamız ve İstanbul Gedik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzaladık. Bu işbirliği neticesinde, Kadın Kaynakçı Yetiştirme Projemizle ilimizdeki işsiz kadınların istihdamına yönelik 12 kadın kursiyerimize Gedik Eğitim Vakfından gelen uzman eğitmenlerimiz ile hem teorik hem pratik olmak üzere ücretsiz kaynakçılık eğitimleri düzenlemeye başladık." dedi.

Katırcı, 22 Nisan'da başlayan, 3 Mayıs'ta sona erecek eğitim sonunda sertifika verilmesinin ardından kadın kursiyerlere istihdam sağlanacağını dile getirdi.

KÜTSO tarafından bu projeyle kadınlara meslek edindirildiğini anlatan Katırcı, onları istihdama katarak toplum içindeki itibarlarını artırdıklarını vurguladı.

"TIG kaynak adeta kadınlar için yapılmış bir yöntem"

Eğitmen Ömür Danışkan da eğitime katılan kadınların kaynakçılık mesleğine ilgilerinin beklediklerinden yüksek olduğunu aktardı.

Öncelikle kursa katılımcı bulamama endişesi yaşadıklarını ifade eden Danışkan, "Eğitim organizasyonu için 12 kişilik kontenjan açmıştık. Kontenjanı çok rahat doldurabildiler. İkinci korkum da başladıktan sonraki gün bırakma eğilimlerinin olmasıydı. O konuda da çok büyük sürpriz yaşadık. Başladığımız kadroyla aynı şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Danışkan, kursta piyasada en çok kullanılan 4 kaynak yönteminden biri olan TIG ya da diğer adıyla argon kaynağını tercih ettiklerini söyledi.

Diğerlerine göre bu yöntemi öğrenmenin daha zor olduğuna dikkati çeken Danışkan, buna karşı kadınların el becerilerine uygun olduğunu belirtti.

Argon kaynağıyla ilgili bilgi veren Danışkan, şunları kaydetti:

"TIG kaynak, el becerisi, sabır isteyen bir kaynak yöntemi. Kadınlarda el işçiliği ve el melekeleri çok yüksek olduğu için bu yöntemi tercih ettik. Diğer yöntemler biraz daha kol kuvveti isteyebilir, biraz da erkek gücü isteyebilir ama TIG kaynak adeta kadınlar için yapılmış bir yöntem. Kadınlar daha sabırlı, daha stabil yapabiliyorlar. Küçüklükten beri örgüler, iğne oyaları vesaire gibi işlerle uğraştıkları için kendilerini daha çabuk adapte edebiliyorlar. Tabii en önemlisi çok sabırlılar."

Kursiyerlerden evli ve 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Zeynep Bütün, işe girmek için kursa başvurduğunu anlattı.

Başta yadırgadığını ancak öğrenmeye başlayınca kaynakçılık mesleğini sevdiğini dile getiren Bütün, bir kadın olarak bunu başarabileceğini ifade etti.