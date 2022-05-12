Kuveyt Türk ilk çeyrekte 1 milyar 465 milyon TL net kar elde etti - Son Dakika

Kuveyt Türk, 2022'nin ilk çeyreğinde 1 milyar 465 milyon TL net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk'ün kullandırdığı fon büyüklüğü yüzde 22 artışla 150,2 milyar TL'ye ulaştı ve aktif büyüklüğü 284,7 milyar TL'ye yükseldi.

2022'nin ilk çeyreğinde 1 milyar 465 milyon TL net kar elde eden Kuveyt Türk'ün öz varlıkları ise 13,7 milyar TL'ye ulaştı.

Bankanın toplanan fon büyüklüğü 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre yüzde 15 artışla 243,5 milyar TL oldu.

Uzaktan görüntülü görüşmeyle müşteri olma hizmetini 1 Mayıs 2021 itibarıyla bireysel tarafta başlatan ilk kurumlardan biri olan Kuveyt Türk, geçen aylarda katılım finans kuruluşları arasında bir ilki gerçekleştirerek şahıs firmaları ve çiftçilere uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini sunmaya başladı.

30 Haziran 2022'ye kadar Kuveyt Türk'te görüntülü görüşmeyle hesap açan şahıs firmaları ve çiftçiler, ilk 500 TL'lik banka kartı harcamalarına 100 TL iade kampanyasından yararlanabiliyor. Kuveyt Türk ayrıca Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile iş birliğine giderek, çiftçilere ve yatırımcılara Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) teminatıyla uygun koşullarla finansman desteğinde bulunmaya başladı.

Türkiye'nin ve dünyanın ilk sürdürülebilir sermaye benzeri sukuk ihracını geçen yıl gerçekleştiren Kuveyt Türk, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy bünyesinde Türkiye'nin katılım esaslı ilk sürdürülebilirlik fonunu oluşturdu.

KT Portföy tarafından yönetilen, Kuveyt Türk ve bütün banka/aracı kurumlar üzerinden yatırımcıların ulaşabileceği Sürdürülebilirlik Katılım Fonu, ağırlıklı olarak çevresel, sosyal ve ESG konularında performansları yüksek olan yerli ve yabancı şirket hisseleri ile bu kriterlere uyan şirketlerin çıkardığı kira sertifikalarından oluşuyor.

Fona yatırım yapan yatırımcılar, getiri elde etmenin yanı sıra çevreye ve topluma faydalı modellere finansman sağlayarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye katkı sağlamış oluyor.

Kuveyt Türk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği'ndeki tüm kriterleri yerine getirerek genel müdürlük ve bankacılık üssü binaları için Sıfır Atık Belgesi aldı. Banka tüm kriterleri kısa sürede yerine getirerek ve sıfır atık denetimlerini başarıyla tamamlayarak sıfır atık belgesini almaya hak kazanan ilk katılım finans kuruluşu oldu.

Kuveyt Türk ile Turkcell'in iştiraki Enerjicell arasında, enerji çeşitliliğini artırmak, enerji arzını sürdürülebilir kılmak ve öz tüketime katkı sağlamak amaçlı kurulan güneş enerji santrali projelerinde yatırımcıların finansmana kolay ve uygun koşullarda ulaşmasını sağlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Kuveyt Türk'ün, 2022 sonunda yenilenebilir enerjiye yönelik finansman desteğinin 2,5 milyar TL'yi bulması bekleniyor.

Kuveyt Türk'ün ülke koordinatörlüğü görevini üstlendiği Avrupa Birliği'nin ITEA3 TESTOMAT Projesi de ilk çeyrekte başarıyla tamamlandı. Projeye, 6 ülkeden alanında en iyiler arasında yer alan endüstriyel firmalar, finans kuruluşları, araştırma merkezleri ve üniversiteler katıldı.

Çalışanlar ve aileleri için 17 bin fidan

Kuveyt Türk, ilk olarak 2017 yılında müşterilerinin hizmetine sunduğu yeni nesil kredi kartı Sağlam Kart'ın 1 milyon adedi aşması üzerine çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla çalışanları ve aileleriyle birlikte hatıra ormanı kurdu. Çalışanları ve aileleri adına 17 bin 164 fidan bağışında bulunan Kuveyt Türk, çalışanlarının ve aile bireylerinin de katılımıyla ilk fidanları Kocaeli ve Kilis'te toprakla buluşturdu.

İnsan kaynakları süreçlerini önce insan-önce çalışan prensibiyle yürüten Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü (GPTW) tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022 Ödülleri'nde 5000+ Çalışan Sayısı kategorisinde üst üste 5. kez Türkiye'nin En İyi İşvereni seçildi.

"33 yıldır müşterilerimize hizmet veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, katılım finans esasları doğrultusunda 33 yıldır müşterilerine hizmet verdiklerini belirtti.

Uyan, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Çözüm odaklı teknolojik altyapımızla dijital kanallar üzerinden müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve güvenli şekilde karşılamaya devam ediyoruz. Kullandırdığımız fon miktarının ilk çeyrekle birlikte 150,2 milyar TL'ye ulaşmış olması, reel ekonomiye destek olma konusunda gösterdiğimiz titizliğin bir göstergesidir."z dedi.

Uyan sözlerini şöyle sürdürdü:

" Yılın geri kalan kısmında, sektörün dinamiklerini yakından takip ederek yüksek aktif kalitesi ve sağlıklı bir likidite seviyesiyle sürdürülebilir karlı büyümemizi devam ettirirken, ekonomik yapının en temel unsurunu teşkil eden reel sektöre uygun koşullarda finansman desteğinde bulunmaya devam edeceğiz. İlk 10 banka arasında bulunmamızın getirdiği rekabet koşulları çerçevesinde müşteri deneyimi, dijitalleşme ve finansal sağlık olarak üç ana başlık altında şekillendirdiğimiz 2025 yılına yönelik stratejik hedeflerimizde, müşterilerimizi tüm faaliyetlerimizin ana odağına aldık.

Müşterilerimize kesintisiz, kolay, hızlı ve pürüzsüz bir deneyim ortamı sağlayarak müşteri deneyiminde Türkiye'nin en iyi finans kuruluşlarından biri olmayı amaçlıyoruz. 2025 yılına ulaştığımızda en iyi müşteri deneyimini 10 milyon müşterimize sunmayı hedefliyoruz."