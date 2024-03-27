Kuyum işletmelerine altın ithalatı kotası tahsis edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iki kamu bankasına yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildi.
Bakanlığın internet sitesinde, "Kuyum İşletmelerinin İhtiyacının Sağlanmasını Teminen Bankalara Sağlanan İşlenmemiş Altın İthalatı Kotası"na ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin, dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, altın ithalatının artış hızını azaltmaya yönelik bir tedbir olarak 7 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla, işlenmemiş altın ithalatı için kota uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.
Kota uygulaması sonrasında, piyasada işlenmemiş altın arzında yaşanan daralma nedeniyle Bakanlığa iletilen sorunların azaltılması için nisan ayından itibaren, Bakanlıkça kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye, Kuyum Ticareti Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildiği duyuruldu.
Açıklamada, söz konusu uygulamaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından ilgili ayın ilk 3 iş günü içinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerine yetki belgeleri ile birlikte ya da altinihracatdestek@vakifkatilim.com.tr e-posta adresine yetki belgelerinin taranmış hali ile birlikte talep ettikleri işlenmemiş altının kilogram olarak miktarını belirterek başvuruda bulunulması, banka tarafından ilgili kuyum işletmesine satın alabileceği miktarın bildirilmesini müteakip 3 iş günü içerisinde kuyum işletmesi tarafından bankaya ödeme yapılması gerekmekte olup, yapılacak ödemeleri müteakiben ilgili banka tarafından işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilerek, hak sahiplerine İstanbul'daki şubelerinde teslim edilecek. Diğer taraftan, bir kuyum işletmesi tarafından aynı ay içerisinde birden çok bankaya talep iletilmemesi gerekmekte olup, aksinin tespiti halinde söz konusu kuyum işletmesinin tüm talepleri iptal edilecek."
Son Dakika › Ekonomi › Kuyum işletmelerine altın ithalatı kotası tahsis edildi - Son Dakika
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